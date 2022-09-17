В советской автомобильной иерархии эта машина поколебала даже самую престижную модель из Тольятти — ВАЗ-2106.

С квадратными глазами

По шасси ВАЗ-2105 не отличался от предыдущих Жигулей.

ВАЗ-2105 — первая серьезная модернизация Жигулей. Как ни престижна была «шестерка», внешне она выглядела люксовой версией ВАЗ-2103. А ВАЗ-2105, дебютировавший в 1980 году, смотрелся не просто свежо — он был похож на иномарку.

В 1980-м «пятерка» выглядела очень современно.

Машина подкупала свежим, современным дизайном. Новые двери и ручки, передняя и задняя части кузова, массивные алюминиевые бамперы отлично сочетались с первыми в СССР прямоугольными блок-фарами, объединенными под одним стеклом с указателями поворотов, и с большими задними фонарями. Кстати, фары ВАЗ-2105 на тот момент были и самыми эффективными, что быстро оценили покупатели, ездившие до этого на других советских автомобилях.

Помимо новых фар автомобиль получил и иные фонари.

В салоне «пятерки» появилась новая симпатичная панель приборов и очень модный руль с массивной средней частью — более современный, чем на предыдущих Жигулях.

Салон ВАЗ-2105 очень нравился советским покупателям.

Автолюбителям понравились и формованные карты дверей, и новые сиденья с большими (больше, чем на Ниве и ВАЗ-2106) подголовниками. А еще «пятерка» — первый советский автомобиль с передними дверями без форточек и с зеркалом, регулируемым (конечно, вручную) из салона. Сначала, правда, зеркала устанавливали только слева.

У «пятерки» были новые панель приборов и руль.

ВАЗ-2105 поколебал даже позиции самых престижных и желанных на тот момент Жигулей — ВАЗ-2106.

Ни разу не FIAT!

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Искушенные автомобилисты углядели в «пятерке» сходство с FIAT 131 Mirafiori, который дебютировал в 1974-м (модификацию 131 Supermirafiori делали c 1978 года). И стал первой серьезной модернизацией семейства FIAT 124/125 — точки отсчета для наших Жигулей.

По общей стилистике ВАЗ-2105 близок к FIAT 131. Но примерно настолько же, насколько все модели-ровесники походили друг на друга. Панели кузова, бамперы, ручки дверей, декор у итальянской машины иные. И фары не совмещены с указателями поворота. Руль и панель приборов у ВАЗ-2105 и FIAT 131 — тоже разные. Кстати, впервые в Жигулях в «пятерке» появились еще и дефлекторы обдува боковых стекол.

Наконец, по шасси (платформе, как сказали бы теперь) советский и итальянский автомобили отличались принципиально. У FIAT 131 передняя подвеска — типа McPherson, в задней — пружины и амортизаторы, объединенные в стойки. ВАЗ-2105 по конструкции шасси был полностью идентичен предыдущим Жигулям.

К тому же итальянский двигатель Twin Cam был двухвальным. На «пятерке» тоже стоял новый мотор, но совсем другой.

Дать ремня

Двигатель ВАЗ-2105 с ременным приводом ГРМ.

Важное отличие «пятерки» от прежних Жигулей — двигатель с зубчатым ремнем ГРМ (кстати, первый серийный в СССР).

Подобную конструкцию в Тольятти опробовали на экспериментальных моторах серии ВАЗ-Э1101 еще в начале 1970-х. При создании мотора для ВАЗ-2105, максимально унифицированного с предыдущими, главной задачей считали снижение металлоемкости и шума.

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Двигатель ВАЗ-2105 — базовый для «пятерки» рабочим объемом 1,3 л (79х66 мм) развивал 69 л.с. при 5600 об/мин. Мотор вызывал противоречивые, иногда диаметрально противоположные суждения автолюбителей. Работал он действительно тише. Но ремень многие считали ненадежным. И хотя двигатель ВАЗ-2105 был «невтыковым» (поршни с клапанами «не встречались»), обрыв ремня в пути — ситуация малоприятная. И действительно, поначалу положенные до замены 60 тысяч км отхаживал не каждый привод.

Со временем на «пятерки» начали ставить обычные цепные моторы 1,2 л мощностью 64 л.с. (ВАЗ-21051) и 1,5 л, мощностью 77 л.с. (ВАЗ-21053). Эта версия позже стала самой массовой. Но многие радовались даже мотору меньшей мощности, ведь привлекательности от этого машина не теряла.

Рядом с иномарками

Lada 1300 французской фирмы Poch.

ВАЗ-2105, в том числе под именами Lada Riva и Lada Nova, неплохо продавались за рубежом. И хотя британские журналисты-острословы и называли Ладу автомобилем для докеров или тех, у кого дома висит портрет Че Гевары, даже они отдавали очень дешевой, но вполне гармоничной «пятерке» должное.

Именно гармоничность ВАЗ-2105 «виновата» в том, что эту модель на Западе в меньшей степени подвергали внешнему тюнингу. Обычно дело ограничивалось иными дисками колес, черными молдингами, иногда люком в крыше.

Попытка тюнинга компании Scaldia-Volga.

Попытки сделать нечто более серьезное редко приводили к успеху. Так, один из самых крупных импортеров наших автомобилей, бельгийская компания Scaldia-Volga, во второй половине 1980-х попытался приукрасить ВАЗ-2105 иной решеткой радиатора, массивными бамперами и накладными порогами. Вышло так себе.

Немецкие варианты Lada Nova.

Поинтересней получился немецкий вариант с заказным пластиковым обвесом, массивными бамперами в цвет кузова и накладками на порогах. Позднее все это, только более аляповатое, появлялось и у нас.

Экзотика

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ВАЗ-21055 мог стать первым в СССР серийным легковым дизельным автомобилем. Атмосферный двигатель рабочим объемом 1,5 л развивал всего 53 л.с. Но для начала 1980-х и это было неплохо.

Однако все силы и средства тогда бросили на подготовку производства ВАЗ-2108. И «пятерка» с дизелем в серию так и не пошла. Вместо нее появилась «четверка» — намного позже и тоже с приключениями.

В 2002-м крупный московский дилер ВАЗа — «Элекс-Полюс» предложил удлиненный вариант ВАЗ-2105, а заодно и ВАЗ-2104. Машины предназначались для работы в такси, но перевозчики к ним интереса не проявили.

Полноприводная Lada Proto фирмы Poch.

Среди спортивных версий «пятерки», которые делали в Литве (знаменитый ВАЗ-2105 ВФТС с мотором в 160 л.с.), Эстонии и даже в Чехословакии (фирма Metalex), особо выделялась французская машина. Поскольку она была полноприводной!

Сделала экзотический автомобиль фирма Poch для ралли Париж-Дакар. На такой «пятерке» французские экипажи участвовали в марафонах 1983–1987 годов.

От «пятерки» в этой машине осталось совсем чуть-чуть. Автомобиль построили на пространственном каркасе с легкими наружными панелями. Двигатель поставили в базе за передними сиденьями.

Мотор V6 рабочим объемом 2,7 л известен под именем PRV, поскольку его совместно разработали и применяли на своих моделях компании Peugeot, Renault и Volvo. На французской Ладе агрегат развивал около 300 л.с. Полноприводную трансмиссию создали с использованием узлов и агрегатов Нивы.

Пять на тридцать!

Салон поздней Лады-2105.

В неофициальном рейтинге советских моделей-долгожителей ВАЗ-2105 занимает почетное четвертое место. Автомобили делали 30 лет — вплоть до 2010 года. Всего изготовили более 2 миллионов «пятерок». Кстати, не только в Тольятти, но и в Кременчуге, и даже в Каире.

Со временем пропали красивые формованные карты дверей, изменился руль. А на самые последние автомобили ставили панель приборов, унифицированную с «семерочной».

Впрысковый двигатель рабочим объемом 1,5 л развивал 70 л.с. Конечно, былого шарма у «пятерки» уже давно не было. Осталась только простая, изученная до последнего винтика конструкция в сочетании с низкой ценой. Некогда престижная советская модель закончила карьеру самой дешевой на российском рынке.