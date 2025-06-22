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Почему не пошел в серию идеальный отечественный автомобиль для охотников?

«За рулем» вспомнил историю и особенности прототипа ИЖ‑27171-060 Охотник

В смутное время конца 90х – начала 2000х годов на свет порой появлялись необычные автомобили, обещавшие встряхнуть сложившийся облик авторынка.

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Примером может служить полноприводный пикап ИЖ27171-060 по имени Охотник. Сообщалось, что машина с дополнительными рессорами и увеличенным дорожным просветом могла бы перевозить солидные охотничьи трофеи массой до 700 кг.

Однако, к счастью лосей и кабанов, до серийного выпуска дело не дошло: свет увидело всего несколько образцов Охотника.

ИЖ‑27171-060 Охотник
ИЖ‑27171-060 Охотник
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Колодочкин Михаил
Фото:Avito
Количество просмотров 14373
22.06.2025 
Фото:Avito
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