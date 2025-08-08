#
Почему так популярен итальянский кузовной дизайн — необъяснимый феномен

Во всем мире кузовные ателье, на которых поначалу строился автопром, постепенно вымирали и в итоге вымерли. Везде, кроме Италии, которая в одночасье прослыла королевой автомобильного дизайна. Почему так получилось? Смотрим галерею и пытаемся ответить на этот вопрос.

1960-е годы – возможно, самое важное десятилетие в креативной истории человечества, своеобразный взрыв культурных прорывов, свежих идей, бунтов и потрясений. По-прежнему активны битники, но уже началось движение хиппи. Рок-н-ролл еще не стал музыкой всех времен и народов, но окреп и породил Beatles, Rolling Stones и Jesus Christ Superstar. Созданы нетленные фильмы Кубрика, Хичкока, Феллини, Куросавы и Тарковского. Феноменальные романы «Над кукушкиным гнездом», «Уловка-22», «Колыбель для кошки», «Заводной апельсин», «Цветы для Элджернона» и «Трудно быть богом». Убийства Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, переворот на Кубе, война во Вьетнаме, Че Гевара стал президентом национального банка. Насыщенные годы!

Книга Джека Траута «Позиционирование. Битва за умы» будет написана чуть позже, но основные принципы маркетинга, в целом, сформировались. На автомобильном рынке ожесточилось сражение за эти самые умы, и важную роль в достижении победы (т.е. повышении продаж) играли концепт-кары. Формировали моду, блистали новизной и демонстрировали инновации.

Мода на итальянское

Pininfarina Х (1960) – первый самостоятельный концепт ателье Батисты «Пинин» Фарины. До того все разработки строились на заимствованном шасси. Колеса расположены ромбом, что позволило создать очень просторный салон. Боковые колеса – опорные, привод от слабосильного мотора FIAT на одно заднее. Выдающаяся аэродинамика (Сх = 0,23). Пининфарина пытался вести переговоры о серийном производстве, но оно при такой компоновке было нереальным.
Pininfarina Х (1960) – первый самостоятельный концепт ателье Батисты «Пинин» Фарины. До того все разработки строились на заимствованном шасси. Колеса расположены ромбом, что позволило создать очень просторный салон. Боковые колеса – опорные, привод от слабосильного мотора FIAT на одно заднее. Выдающаяся аэродинамика (Сх = 0,23). Пининфарина пытался вести переговоры о серийном производстве, но оно при такой компоновке было нереальным.

Американские концерны, как и прежде, лидировали и задавали тон, но оклемались и активизировались японский, французский и немецкий автопромы. Важнейшим фактором в этот период стало сотрудничество с итальянскими дизайнерами. Италия возглавила автомобильную моду всерьез и надолго. Ghia, ItalDesign, Bertone, Pininfarina, Zagato выполняли заказы всех фирм мира – и американских, и японских, и немецких. Все считали необходимым подчеркнуть участие итальянцев, и этот феномен необъясним до сих пор.

Дизайнерское искусство американцев, собственно, на тот момент особо ничем не уступало. Но Билл Митчелл, руководивший стайлингом в General Motors после ухода Харли Эрла, на Туринском автосалоне вынужденно отвечал на вопросы, в чем успех итальянского дизайна. К сожалению, более внятного объяснения, чем «всё итальянское – красиво», он не дал.

Ghia Selene II (1962), она же Ford Ghia Selene II. Ничего в сущности, особенного, кроме космического внешнего вида и компоновки – впереди одно водительское место, а два пассажира сидели лицом против хода движения. Ездить не умел. Типичный выставочный образец, не имевший производственных перспектив. В 2002-м высветился на аукционе, современное местонахождение неизвестно.
Ghia Selene II (1962), она же Ford Ghia Selene II. Ничего в сущности, особенного, кроме космического внешнего вида и компоновки – впереди одно водительское место, а два пассажира сидели лицом против хода движения. Ездить не умел. Типичный выставочный образец, не имевший производственных перспектив. В 2002-м высветился на аукционе, современное местонахождение неизвестно.

И факт остается фактом – четыре ателье из названной пятерки до сих пор в строю и их услуги востребованы (Ghia поглотил Ford и постепенно растворил в себе). Некоторые традиционно специализируются на концептах. И ничего удивительного нет в том, что когда на сцене появилась новорожденная корейская Hyundai, то облик первого собственного концепта она заказала у ItalDesign Giugiaro.

Всюду клин

Самолетно-ракетные очертания были хороши для выставок, но неважно приживались в серийном производстве. Однако пресыщения темой не происходило, поскольку на смену тщательно отработанным идеям, выраженным в Миг-21 и F15, пришли линии засекреченного на тот момент Lockheed F-117 Night Hawk и летающих тарелок из Ангара-18.

Непрактичные спорткары, родстеры и прочие кабриолеты по-прежнему численно доминировали в среде концепт-каров, но многие фирмы стали показывать и вполне приземленные образцы. Прототипы бюджетных микроавтомобилей, вэнов, семейных универсалов, вседорожников. Отчасти это логично: если, скажем, FIAT или Volvo планируют делать бизнес именно на таком товаре, а не продаже сверхбыстрых и роскошных машин, зачем им строить суперкары?

Volvo P1800 ES Rocket (1968) построен на серийном шасси и агрегатах, а черты его связывают с именем Пьетро Фруа – также итальянского дизайнера, сначала работавшего в Ghia, а затем самостоятельно. Основную работу все же проделал штатный стилист Volvo Пелле Петерсон. Вокруг и около спортивной модели P1800 вообще создали целую стаю прототипов. И хотя модель неплохо продавалась, Volvo так и не вжилась в роль производителя спорткаров.
Volvo P1800 ES Rocket (1968) построен на серийном шасси и агрегатах, а черты его связывают с именем Пьетро Фруа – также итальянского дизайнера, сначала работавшего в Ghia, а затем самостоятельно. Основную работу все же проделал штатный стилист Volvo Пелле Петерсон. Вокруг и около спортивной модели P1800 вообще создали целую стаю прототипов. И хотя модель неплохо продавалась, Volvo так и не вжилась в роль производителя спорткаров.

Кого-то поразить растущей мощностью и 500-сильными моторами стало трудновато, поэтому дизайнеры напирали на экстерьер и интерьер. В моду вошли рубленые грани и клиновидные силуэты, причем почти все ведущие компании сочли необходимым представить клиновидный суперкар, а то и несколько. Желательно с дверями-«крыльями чайки», хотя такое решение определенно было вчерашним днем. В серийное исполнение, впрочем, обычно шли гораздо менее радикальные разработки: концепты же занимались, в основном, «позиционированием брендов». За исключением множества экспериментальных автомобилей, создаваемых, в частности, Ferrari и Porsche для конкретных живых исследований на полигонах и в аэродинамических трубах.

Концептуальная лавина

Так что концепты, шоу-кары и прототипы на стыке 1960-х и 1970-х сыпались десятками. Уследить за всеми могли только профильные специалисты, а обычная публика порой даже не замечала, что многие очертания и находки, подаваемые как новаторство, стали вторичны. Чем объяснить, например, очевидную схожесть профилей Jaguar Ascot Concept (1977, дизайн Bertone) и упомянутого Hyundai Pony Coupe Concept (1974, ItalDesign). И как вообще, спрашивается, заказчики из Ягуара на это согласились?

Hyundai Pony Coupe Concept (1974). Тут главное не внешность и не начинка, а сама история появления. Машину построили как самостоятельный проект ItalDesign на шасси серийного Pony, с прицелом на Туринский салон. Так корейцы давали миру понять, что они есть и что они многое могут. В пресс-релизах ItalDesign машина именовалась Asso di Fiori («трефовый туз»). Но на салоне предстала как Hyundai Pony Coupe.
Jaguar Ascot Concept (1977). Ни до, ни после Jaguar не выпускал ничего настолько угловатого, и для эпатажа публики, возможно, такой концепт был правильным шагом. Но, в сущности, ничего другого особо нового в этом Ягуаре нет – применены шасси от XJ-S, известный мотор V12 и все известные элементы роскоши. А тему подобных углов Марчелло Гандини (Bertone) развивал еще долго, воплотив в итоге в серийном Citroеn BX (1982).

Между тем сказать, что искусство создания концептов вплотную подошло к исчерпанию себя, решительно невозможно. Прошло еще лет десять, и мир вновь был изумлен множеством неординарных проектов – один невероятнее другого.

Представить вообще все концепты 1960-х или 1970-х почти невозможно, это титанический труд, на который пришлось бы положить год или два. К примеру, один только Ford за десятилетку выдавал порядка 60 концептов и прототипов. А у каждого итальянского ателье помимо внешних заказов были собственные разработки. Даже просто выделить из всей этой массы наиболее интересные и знаковые объекты нелегко. Но мы все же попробуем — смотрите нашу галерею.

Pininfarina Х (1960) – первый самостоятельный концепт ателье Батисты «Пинин» Фарины. До того все разработки строились на заимствованном шасси. Колеса расположены ромбом, что позволило создать очень просторный салон. Боковые колеса – опорные, привод от слабосильного мотора FIAT на одно заднее. Выдающаяся аэродинамика (Сх = 0,23). Пининфарина пытался вести переговоры о серийном производстве, но оно при такой компоновке было нереальным.
Plymouth XNR (1960) построен с участием Ghia на серийном шасси. Главная особенность – асимметричный кузов. Главная идея – ориентация на пилота, поскольку даже единственный пассажир ощутил бы себя здесь несколько лишним. Ходовой прототип, 250 сил, максималка в 240 км/ч. Чертовски выразителен, но абсолютно непригоден для массовых продаж. Единственный экземпляр долго хранился в плохих условиях, утратил товарный вид, восстановлен в 2011-м.
Chrysler Turboflite (1961) - шоу-кар с газотурбинным двигателем и куполом-крышей, которая автоматически поднималась, как только открывали дверь. Подвижное заднее антикрыло служило дополнительным тормозом. Создан с участием Ghia. 48 экземпляров в 1963 году были розданы бесплатно на три месяца – под условие предоставления еженедельных отчетов. Затем их изъяли обратно и, как утверждают, уничтожили – беспрецедентное варварство.
Ghia Selene II (1962), она же Ford Ghia Selene II. Ничего в сущности, особенного, кроме космического внешнего вида и компоновки – впереди одно водительское место, а два пассажира сидели лицом против хода движения. Ездить не умел. Типичный выставочный образец, не имевший производственных перспектив. В 2002-м высветился на аукционе, современное местонахождение неизвестно.
Toyota Publica Sports (1962) выглядит элегантно даже сегодня. Купе на базе дешевой серийной модели сохранило почти весь аскетизм оснащения: двухцилиндровый мотор 0,7 л с воздушным охлаждением развивал 28 л.с., нет отопления салона и радио. Но при этом чумовая сдвигающаяся назад крыша! Тем не менее концепт довели до серийного производства в 1965-м под именем Sport 800 – к сожалению, с нормальной крышей, зато с новым 45-сильным мотором.
Chevrolet Corvair Testudo (1963) на серийном шасси – детище ателье Bertone и лично Джорджетто Джуджаро, который вскоре основал ItalDesign, а в итоге был признан автомобильным дизайнером XX века. Testudo (англ. «черепаха») однозначно называют «квинтэссенцией стиля», определившей развитие дизайна на многие годы вперед. Любопытно, что из Турина на Женевский автосалон машину пришлось отправить своим ходом – через альпийские перевалы. Вместо обычного руля в ней хромированный штурвал.
Nissan Prince Sprint 1900 Prototype (1963). Хороша! Но про эту машину очень мало информации. Известно, что она — совместный продукт Ниссана и фирмы Sprint перед их слиянием. Над обликом работал ведущий дизайнер Bertone Франко Скальоне (линейка концептов B.A.T., также разработал множество Alfa Romeo). К этому иногда добавляют, что стиль концепта позже частично переняла знаменитая модель Nissan Skyline.
Dodge Charger Roadster (1964) создали на базе серийного купе Dodge Polara для демонстрации передового мотора Hemi с полусферическими камерами сгорания. Водителя и пассажира разделяла высокая перегородка, подголовники «плавно вытекали» из дуги безопасности, выхлопные отверстия расположились по бокам перед арками задних колес. Правда, Hemi под капот так и не попал – все имеющиеся готовые образцы были задействованы в гонках. Поставили «обычный» 305-сильный V8 от Полары.
GM Firebird IV (1964) – последний в линейке «огненных птиц», в теории приводился в движение газовой турбиной, но, говорят, никогда сам не ездил. На его фоне GM красиво рассуждал об автономном автомобиле с системой радаров для мониторинга дорог, должным образом оборудованных. В оснащении – телевизор, холодильник, игровой стол. Все сиденья – на вращающихся платформах, так что водитель мог бы играть с пассажирами во время поездки в покер. Данный шоу-кар бесследно исчез в 1980-х.
Dodge Pickup Deora (1965) - возможно, первый концептуальный пикап. Он не очень похож на типичный пикап, но название не оставляет сомнений, что создавали именно пикап будущего – с кабиной над двигателем. Построен энтузиастами кастомайзинга на шасси серийного Dodge A100, хотя и под присмотром Крайслера. Ничего особенного в нем вроде бы нет, но получил сразу девять наград на выставке Autorama в Детройте – концепция на тот момент была очень свежа. Сейчас живет в частной коллекции.
Karmann Volkswagen 1600 TL Prototype (1965). Немцы, как и японцы, постепенно переходили от самых простых машин к более сложным, для чего требовались дизайнерские изыски. Немецкая фирма Karmann, выпускавшая «чужие» модели разных марок, иногда работала и как ателье, сотрудничая с множеством компаний. Ее «специальностью» были кабриолеты, но неплохо получилось и купе-фастбек – без особой вычурности, но своеобразно и, главное, готово к производству.
Ford Econoline «Apartment» Show Car (1966). Иногда заводы выпускали загадочные вещи. Какой смысл тащить на выставки доработанный серийный фургон, чей выпуск уже близок к концу? Тем не менее брали фургон, впихивали в него мотор V8, штурвал вместо руля, телевизор, музыкальный центр и оформляли интерьер деревом. Превращение банального в роскошное привлекало внимание к марке, а «дома на колесах» постепенно становились самостоятельным жанром.
Pininfarina Bentley T1 Coupe Speciale (1968). Британцы со своим специфичным автопромом упорно дистанцировались от континентальных веяний, но иногда встречи все-таки случались. Слово «спесьяль» вместо «спешл» в названии – свидетельство некоторой путаницы в истории этого экземпляра. Хотя принято считать, что Rolls-Royce действительно делал итальянцам такой заказ, предоставив свои шасси и мотор. Идеи концепта много позже применили в серийном Rolls-Royce Camargue.
Volvo P1800 ES Rocket (1968) построен на серийном шасси и агрегатах, а черты его связывают с именем Пьетро Фруа – также итальянского дизайнера, сначала работавшего в Ghia, а затем самостоятельно. Основную работу все же проделал штатный стилист Volvo Пелле Петерсон. Вокруг и около спортивной модели P1800 вообще создали целую стаю прототипов. И хотя модель неплохо продавалась, Volvo так и не вжилась в роль производителя спорткаров.
Jeep XJ001 (1969) – маленький джипо-багги-родстер, построенный на базе серийного CJ-5 и оснащенный зверским мотором V8. Складной верх и крошечный багажник. Сама концепция, по тем временам новая, была хорошо принята и могла существенно расширить аудиторию марки. Но фирма Jeep в этот момент стала объектом продажи, и до подготовки к выпуску дело не дошло. А позже единственный экземпляр прототипа сгорел в аварии вместе с грузовиком, перевозившим его с выставки.
Ferrari 512S Modulo (1970) – разработка Пининфарины на гоночном шасси и дань всплеску моды на клиновидные однообъемники. Среднемоторная компоновка, 550-сильный V12 и отсутствие дверей – вход в салон открывала сдвигающаяся вперед крыша. Машина вызвала бешеный восторг, несмотря на очевидные проблемы с радиусом поворота. И, как говорят многие источники, определила дизайн спорткаров на десятилетие вперед. Это спорно, поскольку Alfa Romeo Carabo от Bertone вышла в свет раньше.
Lancia Stratos Zero (1970) – общепризнанный шедевр ателье Bertone. Шасси и многие агрегаты заимствованы у серийного Lancia Fulvia. Но при этом невероятно эффектный аппарат! А вход в салон – через откидывающуюся панель ветрового стекла. Неплохо ездил и удостоился мелкосерийного производства (с рядной «четверкой» в 115 сил). Трудно поверить, но продавался крайне плохо, хотя был сравнительно недорог. Интересно, получилось бы продавать Zero сейчас?
Mazda RX-500 (1970) – звезда 17-го Токийского автосалона, построенная без всяких итальянцев и приводимая в движение роторным мотором. Двери открывались «вверх и вперед» - японцы чуть опередили Lamborghini Countach. На фотографиях разных лет предстает в трех цветах, но это один и тот же автомобиль, дважды перекрашенный. В 2008 году, изрядно всеми забытый, заново произвел фурор на выставке спорткаров в Хиросиме и стал желанным экспонатом на различных фестивалях скорости.
Mercedes-Benz C111 (1970). Построено несколько ходовых версий для испытательных целей. Первая версия была оснащена 280-сильным трехсекционным ротором, публике ее показали в 1969-м. На фото, скорее всего, вторая версия – с четырехсекционным ротором (370 л.с.) Двигатель Ванкеля в итоге признали недостаточно зрелым, чтобы его можно было продавать. Поздние дизельные и бензиновые варианты C111 поставили несколько мировых рекордов скорости в конце 1970-х.
Volkswagen-Porsche Tapiro (1970), еще один «клин с крыльями», построенный Джуджаро на базе не особо удачного родстера VW-Porsche 914. Под капотом – 220-сильный шестицилиндровый оппозитник. Говорят, в техническом плане машина сырая, но на выставках пользовалась успехом благодаря яркой внешности. Была продана частному лицу и вскоре сгорела дотла, что позволило ItalDesign выкупить ее и поместить остов в свой музей.
Mitsubishi Minica Van EV (1971). Иногда концепты внешне почти копировали серийные модели (в данном случае Mitsubishi 360), а концептуальной была начинка. Это прямой предок современного i-MiEV – чистый электромобиль, тогда еще с никель-кадмиевой батареей. Его некоторая схожесть с опытными образцами ВАЗ Э1101, испытания которых начались в том же году, скорее всего, случайна.
Maserati Boomerang (1971) – дальнейшее блистательное развитие все той же темы. Впервые показан как макет на Туринском салоне, но через год в Женеве уже умел ездить (силовой агрегат от Maserati Bora). Хотя про машину говорили, что она и в статике выглядит примерно на сто миль в час. После нескольких лет участия в выставках ушла к частному лицу, участвовала в гонках и вроде бы до сих пор в хорошем состоянии и на ходу. С 1990 года дополнена автографом маэстро Джуджаро на корме.
BMW Turbo Concept (1972) связывают с приходом нового шеф-дизайнера Поля Брака, француза. Но Джованни Микелотти тоже участвовал. Машина собрала в себе всё передовое, что было на тот момент, включая «крылья чайки», среднемоторную компоновку и клиновидный силуэт. То есть, относительно передовое. Кузов с индексом Е25 и 280-сильным турбомотором определенно послужил прообразом будущей модели M1 (Е26), чей выпуск начали в 1978-м. Оба экземпляра концепта обитают в музеях BMW.
Hyundai Pony Coupe Concept (1974). Тут главное не внешность и не начинка, а сама история появления. Машину построили как самостоятельный проект ItalDesign на шасси серийного Pony, с прицелом на Туринский салон. Так корейцы давали миру понять, что они есть и что они многое могут. В пресс-релизах ItalDesign машина именовалась Asso di Fiori («трефовый туз»). Но на салоне предстала как Hyundai Pony Coupe.
Peugeot 504 Loisirs Prototype (1979). Множество концептов создавали примерно так: совершенно серийную модель превращали во что-то необычное, дабы ярче выглядел стенд на каком-нибудь важном форуме. В данном случае с 504-м разобралась французская фирма Heuliez (специалист по грузопассажирским модификациям), построив в единственном экземпляре мечту туриста (loisirs – отдых, досуг).
Jaguar Ascot Concept (1977). Ни до, ни после Jaguar не выпускал ничего настолько угловатого, и для эпатажа публики, возможно, такой концепт был правильным шагом. Но, в сущности, ничего другого особо нового в этом Ягуаре нет – применены шасси от XJ-S, известный мотор V12 и все известные элементы роскоши. А тему подобных углов Марчелло Гандини (Bertone) развивал еще долго, воплотив в итоге в серийном Citroеn BX (1982).
Сitroen Karin (1980), подпольная кличка – «пирамида», машина почти без крыши. Это трехместное купе, водитель сидит между пассажирами, соответственно, руль и органы управления тоже в центре. Гидропневматическая подвеска а-ля DS – не новация. О механическом содержании авторы вообще скромно умолчали, зато напихали электроники, и эпитет «футуристический» не сходил с их уст. Концепт умел ездить, но пилот из-за слишком низкой посадки практически не мог видеть дорогу.
Audi Quartz Concept (1981) иногда называют первым уникальным Audi, хотя создал его лично Серджио Пининфарина, взяв за основу серийный Quattro. Ездил концепт даже лучше, чем Quattro, поскольку был на 90 кг легче – вероятно, это первенец использования углеволокна (карбона) в деталях кузова. А предназначался в подарок на юбилей авторитетного швейцарского журнала. Audi, тем не менее, присматривала за ходом разработки и в конечном итоге выкупила машину.
Dodge M4S (1982) сначала дебютировал в гонках как автомобиль безопасности и лишь позже стал выставочным экспонатом. Мотор на основе 2,2-литрового блока Dodge Daytona с двумя распредвалами, двумя турбокомпрессорами и системой впрыска. Изготовили шесть экземпляров, четыре из них погибли в ходе съемок фильма «Дух мщения». В серию M4S не пошел из-за чрезвычайно высокой стоимости производства – под полтора миллиона долларов за штуку.
Renault Super Van Cinq Concept (1985). Еще одно превращение от компании Heuliez. Она вообще много раз бралась за Renault 5, пытаясь доказать, что даже такому от рождения предельно практичному автомобилю можно привить глубокие форму и содержание. В данном случае получился «супервэн» со стандартным мотором 1.4, показанный на Женевском салоне. Вроде ничего особенного, но он семиместный – при длине менее 4 метров.
