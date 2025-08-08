Почему так популярен итальянский кузовной дизайн — необъяснимый феномен

Во всем мире кузовные ателье, на которых поначалу строился автопром, постепенно вымирали и в итоге вымерли. Везде, кроме Италии, которая в одночасье прослыла королевой автомобильного дизайна. Почему так получилось? Смотрим галерею и пытаемся ответить на этот вопрос.

1960-е годы – возможно, самое важное десятилетие в креативной истории человечества, своеобразный взрыв культурных прорывов, свежих идей, бунтов и потрясений. По-прежнему активны битники, но уже началось движение хиппи. Рок-н-ролл еще не стал музыкой всех времен и народов, но окреп и породил Beatles, Rolling Stones и Jesus Christ Superstar. Созданы нетленные фильмы Кубрика, Хичкока, Феллини, Куросавы и Тарковского. Феноменальные романы «Над кукушкиным гнездом», «Уловка-22», «Колыбель для кошки», «Заводной апельсин», «Цветы для Элджернона» и «Трудно быть богом». Убийства Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, переворот на Кубе, война во Вьетнаме, Че Гевара стал президентом национального банка. Насыщенные годы!

Книга Джека Траута «Позиционирование. Битва за умы» будет написана чуть позже, но основные принципы маркетинга, в целом, сформировались. На автомобильном рынке ожесточилось сражение за эти самые умы, и важную роль в достижении победы (т.е. повышении продаж) играли концепт-кары. Формировали моду, блистали новизной и демонстрировали инновации.

Мода на итальянское

Pininfarina Х (1960) – первый самостоятельный концепт ателье Батисты «Пинин» Фарины. До того все разработки строились на заимствованном шасси. Колеса расположены ромбом, что позволило создать очень просторный салон. Боковые колеса – опорные, привод от слабосильного мотора FIAT на одно заднее. Выдающаяся аэродинамика (Сх = 0,23). Пининфарина пытался вести переговоры о серийном производстве, но оно при такой компоновке было нереальным.

Американские концерны, как и прежде, лидировали и задавали тон, но оклемались и активизировались японский, французский и немецкий автопромы. Важнейшим фактором в этот период стало сотрудничество с итальянскими дизайнерами. Италия возглавила автомобильную моду всерьез и надолго. Ghia, ItalDesign, Bertone, Pininfarina, Zagato выполняли заказы всех фирм мира – и американских, и японских, и немецких. Все считали необходимым подчеркнуть участие итальянцев, и этот феномен необъясним до сих пор.

Дизайнерское искусство американцев, собственно, на тот момент особо ничем не уступало. Но Билл Митчелл, руководивший стайлингом в General Motors после ухода Харли Эрла, на Туринском автосалоне вынужденно отвечал на вопросы, в чем успех итальянского дизайна. К сожалению, более внятного объяснения, чем «всё итальянское – красиво», он не дал.

Ghia Selene II (1962), она же Ford Ghia Selene II. Ничего в сущности, особенного, кроме космического внешнего вида и компоновки – впереди одно водительское место, а два пассажира сидели лицом против хода движения. Ездить не умел. Типичный выставочный образец, не имевший производственных перспектив. В 2002-м высветился на аукционе, современное местонахождение неизвестно.

И факт остается фактом – четыре ателье из названной пятерки до сих пор в строю и их услуги востребованы (Ghia поглотил Ford и постепенно растворил в себе). Некоторые традиционно специализируются на концептах. И ничего удивительного нет в том, что когда на сцене появилась новорожденная корейская Hyundai, то облик первого собственного концепта она заказала у ItalDesign Giugiaro.

Всюду клин

Самолетно-ракетные очертания были хороши для выставок, но неважно приживались в серийном производстве. Однако пресыщения темой не происходило, поскольку на смену тщательно отработанным идеям, выраженным в Миг-21 и F15, пришли линии засекреченного на тот момент Lockheed F-117 Night Hawk и летающих тарелок из Ангара-18.

Непрактичные спорткары, родстеры и прочие кабриолеты по-прежнему численно доминировали в среде концепт-каров, но многие фирмы стали показывать и вполне приземленные образцы. Прототипы бюджетных микроавтомобилей, вэнов, семейных универсалов, вседорожников. Отчасти это логично: если, скажем, FIAT или Volvo планируют делать бизнес именно на таком товаре, а не продаже сверхбыстрых и роскошных машин, зачем им строить суперкары?

Volvo P1800 ES Rocket (1968) построен на серийном шасси и агрегатах, а черты его связывают с именем Пьетро Фруа – также итальянского дизайнера, сначала работавшего в Ghia, а затем самостоятельно. Основную работу все же проделал штатный стилист Volvo Пелле Петерсон. Вокруг и около спортивной модели P1800 вообще создали целую стаю прототипов. И хотя модель неплохо продавалась, Volvo так и не вжилась в роль производителя спорткаров.

Кого-то поразить растущей мощностью и 500-сильными моторами стало трудновато, поэтому дизайнеры напирали на экстерьер и интерьер. В моду вошли рубленые грани и клиновидные силуэты, причем почти все ведущие компании сочли необходимым представить клиновидный суперкар, а то и несколько. Желательно с дверями-«крыльями чайки», хотя такое решение определенно было вчерашним днем. В серийное исполнение, впрочем, обычно шли гораздо менее радикальные разработки: концепты же занимались, в основном, «позиционированием брендов». За исключением множества экспериментальных автомобилей, создаваемых, в частности, Ferrari и Porsche для конкретных живых исследований на полигонах и в аэродинамических трубах.

Концептуальная лавина

Так что концепты, шоу-кары и прототипы на стыке 1960-х и 1970-х сыпались десятками. Уследить за всеми могли только профильные специалисты, а обычная публика порой даже не замечала, что многие очертания и находки, подаваемые как новаторство, стали вторичны. Чем объяснить, например, очевидную схожесть профилей Jaguar Ascot Concept (1977, дизайн Bertone) и упомянутого Hyundai Pony Coupe Concept (1974, ItalDesign). И как вообще, спрашивается, заказчики из Ягуара на это согласились?

Hyundai Pony Coupe Concept (1974). Тут главное не внешность и не начинка, а сама история появления. Машину построили как самостоятельный проект ItalDesign на шасси серийного Pony, с прицелом на Туринский салон. Так корейцы давали миру понять, что они есть и что они многое могут. В пресс-релизах ItalDesign машина именовалась Asso di Fiori («трефовый туз»). Но на салоне предстала как Hyundai Pony Coupe. Jaguar Ascot Concept (1977). Ни до, ни после Jaguar не выпускал ничего настолько угловатого, и для эпатажа публики, возможно, такой концепт был правильным шагом. Но, в сущности, ничего другого особо нового в этом Ягуаре нет – применены шасси от XJ-S, известный мотор V12 и все известные элементы роскоши. А тему подобных углов Марчелло Гандини (Bertone) развивал еще долго, воплотив в итоге в серийном Citroеn BX (1982).

Между тем сказать, что искусство создания концептов вплотную подошло к исчерпанию себя, решительно невозможно. Прошло еще лет десять, и мир вновь был изумлен множеством неординарных проектов – один невероятнее другого.

Представить вообще все концепты 1960-х или 1970-х почти невозможно, это титанический труд, на который пришлось бы положить год или два. К примеру, один только Ford за десятилетку выдавал порядка 60 концептов и прототипов. А у каждого итальянского ателье помимо внешних заказов были собственные разработки. Даже просто выделить из всей этой массы наиболее интересные и знаковые объекты нелегко. Но мы все же попробуем — смотрите нашу галерею.

