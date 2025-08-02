#
Как советские водители осваивали трофеи после Великой Отечественной войны

Эксперт Канунников рассказал, как в СССР разбирались с трофейными машинами

Независимые подвески, сверхмощные двигатели с компрессорами, мотор сзади и даже передний привод – со всем этим советские люди познакомились еще во второй половине 1940-х годов.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Автопарк трофеев

По приблизительным оценкам, в СССР после Великой Отечественной войны оказалось примерно 100 тысяч трофейных автомобилей. Многие из них приобрели частники. Причем чаще всего для советских автолюбителей эти машины были первыми в жизни – до 1947 года, когда в СССР начались продажи Москвича-400 и Победы ГАЗ-М20, автомобилей в личной собственности было ничтожно мало. В основном, ими владели лишь известные ученые и деятели культуры, получающие на это специальное разрешение правительства.

Но даже те, кто был связан с автомобилями профессией (шоферы, ремонтники, инженеры), очень удивлялись диковинным импортным машинам, в том числе совсем незнакомых, удивительных конструкций.

Кстати, в 1948 году в помощь владельцам немецких автомобилей издательство «Машгиз» выпустило книгу инженера Юрия Хальфана «Описание конструкций автомобилей иностранных марок» с таблицами и схемами моделей немецких марок. Тираж составил 15 тысяч экземпляров. Книга стала настольной для нескольких поколений владельцев трофейных автомобилей и просто любителей ретромашин.

Оснащение трофейных автомобилей

Трофейные автомобили удивляли, в первую очередь, комфортом и незнакомыми в Союзе вспомогательными устройствами. В дорогих машинах, например, в Horch и Mercedes-Benz, стояли мощные отопители салонов, которые, кстати, потом много лет поминали в рассказах и романах о послевоенной жизни. Салоны многих машин были оборудованы часами и даже противоугонными запорами рулевых колонок. К слову, на советских автомобилях такие запоры появились только в конце 1960-х годов, и сначала лишь на экспортных Москвичах.

Запирающийся рулевой вал Mercedes-Benz 320.
Запирающийся рулевой вал Mercedes-Benz 320.

Еще более удивительными были системы централизованной смазки элементов шасси, которые стояли даже на некоторых не самых дорогих трофейных машинах. Регулярно нажимая педаль в салоне, водитель подавал смазку к основным элементам шасси, не утруждая себя грязной, неприятной работой на смотровой яме. Такое устройство в 1956 году появилось на Волге ГАЗ-М21. Но ставили его лишь на ранние машины.

Двигатели и коробки трофейных автомобилей

Советские автолюбители впервые столкнулись с надежными, удобными для обслуживания верхнеклапанными двигателями. Да и мощность этих моторов, как правило, была высокая. Скажем, 3,2-литровый двигатель на Mercedes-Benz 320 развивал 78 л.с., мотор близкого объема советского довоенного ГАЗ-М1 – 50 л.с., а двухлитровый двигатель спортивного BMW 327 с двумя карбюраторами выдавал 55 л.с.

Верхнеклапанный двигатель BMW мощностью 55 л.с. с двумя карбюраторами.
Верхнеклапанный двигатель BMW мощностью 55 л.с. с двумя карбюраторами.

Но самыми экзотичными для советских автолюбителей были, конечно, огромные 8-цилиндровые двигатели дорогих Horch и Mercedes-Benz. Особенно мерседесовские «восьмерки» с компрессорами. Мотор объемом 5,4 л на Mercedes-Benz 540K развивал 115 л.с., а с включенным компрессором – невероятные по тем временам 180 л.с.

Mercedes-Benz 540K с рядным 8-цилиндровым двигателем с компрессором.
Mercedes-Benz 540K с рядным 8-цилиндровым двигателем с компрессором.

Правда, инструкция предписывала включать компрессор лишь на короткое время. На постоянную работу в таком режиме двигатель не был рассчитан. Но о динамике компрессорных Мерседесов те, кому доводилось на них поездить, вспоминали потом десятилетиями, рассказывали об этом и правдивые истории, и легенды.

Экзотикой для СССР стали и V-образные 8-цилиндровые моторы Horch. Для лучшей отдачи на них ставили двойную систему зажигания – каждая обслуживала «свои» четыре цилиндра.

На немецкие машины часто ставили и коробки скоростей с синхронизаторами на высших передачах. Аналогичные агрегаты на Москвиче-400 и Победе появились позже. На некоторых недешевых машинах устанавливали и повышающие передачи – тогда их принято было называть овердрайв. Включали их обычно отдельным рычагом.

Вторым рычагом на полу Horch 830 управляли повышающей передачей.
Вторым рычагом на полу Horch 830 управляли повышающей передачей.

Привод трофейных автомобилей

Удивительными для автолюбителей стали и трофеи необычных компоновок. За четыре десятилетия до ВАЗ-2108 некоторым довелось познакомиться даже с передним приводом. Им оснащали Audi семейства Front, автомобили Adler и DKW. Коробки передач стояли перед двигателем, а привод на колеса шел через валы с карданами.

DKW оснащали еще и двухтактными моторами. Остряки расшифровывали ДКВ так: «дурак, кто выдумал». Партия таких машин в Ленинграде попала даже в такси. В заботливых же руках частников немецкие микролитражки с 2-цилиндровыми двигателями работали еще и в 1970-х годах.

Переднеприводный DKW с двухтактным мотором.
Переднеприводный DKW с двухтактным мотором.

Передний привод требовал, конечно, навыков обслуживания и ремонта. Но умельцы справлялись и с этим. Правда, некоторые автомобили со временем все-таки переделывали под отечественные агрегаты, и переднеприводными они уже не были. По крайней мере, Adler Trumpf Junior, который снимали в знаменитой картине Леонида Гайдая «Кавказская пленница», по воспоминаниям, был оснащен уже агрегатами Москвича.

Шасси переднеприводного Adler Trumpf Junior.
Шасси переднеприводного Adler Trumpf Junior.

Заднемоторные трофейные автомобили

Менее распространенной экзотикой были заднемоторные автомобили KDF – Volkswagen и Mercedes-Benz 130H и 170H (H-Heckmotor, то есть – двигатель сзади). На модели 170H стоял такой же 1,7-литровый 38-сильный двигатель, как и на популярном массовом Merceedes-Benz 170V классической компоновки.

Заднемоторный Mercedes-Benz 170H.
Заднемоторный Mercedes-Benz 170H.

Шасси трофейных автомобилей

Послевоенные советские автомобили ЗИС-110, Москвич-400 и Победа ГАЗ-М20 впервые в СССР оснастили независимыми передними подвесками. Конструкции Москвича и Победы повторяли схему Opel. На московской машине-копии Opel Kadett стояла подвеска Дюбонне, в которой амортизатор и упругий элемент были объединены в единый узел.

На ГАЗ-М20 подвеска была пружинная на поперечных рычагах, как на Opel Kapitan.

Независимая задняя подвеска Horch на продольных рессорах.
Независимая задняя подвеска Horch на продольных рессорах.

Независимые передние подвески, обеспечивающие комфорт и улучшающие управляемость, стояли на многих немецких машинах. На Mercedes-Benz и Wanderer, например, устанавливалась поперечная рессора.

Еще более удивительными были независимые задние подвески, с которыми советские автолюбители познакомились впервые. В Германии была популярна схема с так называемыми качающимися полуосями. У Horch подобная задняя подвеска была на продольных рессорах, а у Wanderer – на поперечной, расположенной над корпусом дифференциала. Независимые задние подвески Mercedes-Benz были пружинными.

Независимая задняя подвеска Mercedes-Benz.
Независимая задняя подвеска Mercedes-Benz.

Только на дешевых маломощных немецких автомобилях 1930-х годов ставили механические тормоза, как на ГАЗ-М1 и ЗИС-101. На немецких моделях классом повыше тормоза были гидравлическими. А на дорогих автомобилях высокого класса, например на Horch 853 и самых больших Mercedes-Benz, стояли вакуумные усилители тормозов – с ними советские автолюбители тоже впервые познакомились благодаря трофейным машинам.

Horch 853 с двигателем мощностью 100 л.с., повышающей передачей, независимыми подвесками и вакуумным усилителем тормозов.
Horch 853 с двигателем мощностью 100 л.с., повышающей передачей, независимыми подвесками и вакуумным усилителем тормозов.

Так же было, кстати, и с реечным рулевым механизмом, который ставили на BMW. В СССР подобный впервые появился в 1957 году на мотоколяске С-3А, а потом – на ВАЗ-2108.

Из частных рук – в музеи

Вся эта экзотика в заботливых и умелых руках служила советским семьям десятилетиями. Иногда, правда, машины со временем обрастали отечественными более современными узлами и агрегатами. Пристроить на древний Mercedes-Benz или BMW отечественные двигатели и подвески тоже, кстати, стало отдельным искусством советских автолюбителей.

Тем не менее, как ни удивительно, но некоторые автомобили тех лет дошли до нас в почти оригинальном состоянии.

  • Самые быстрые машины СССР — топ-10: советские инженеры добивались невероятных результатов и устанавливали немыслимые рекорды.


Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
02.08.2025 
Фото:из архива «За рулем»
