Всегда ли независимая подвеска переигрывает зависимую? Нет, не всегда — есть исключения.

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Упоминание любой независимости должно, по идее, сочетаться с чем-то передовым и прогрессивным. Однако же в случае с подвесками все далеко не так очевидно.

Типичные представители авто с зависимыми подвесками — это УАЗы. Из иностранцев вспомним, например, Гелендваген или «задок» пикапа Mitsubishi L200. Такие подвески — прочные, они обеспечивают защиту узлов, приводящих колеса. С такими подвесками машина поедет даже тогда, когда редуктор уже начинает скрести грунт. Они герметичны, не особо боятся влаги, в них зачастую нет капризных пыльников ШРУСов. Из недостатков отметим тот факт, что на неровностях шины подобных автомобилей работают не на оптимальных углах. Валкость — это тоже не подарок.

Независимые подвески отвоевали себе переднее место почти на всех автомобилях. К задним они тоже подбираются — конечно, бывают исключения, но почти всегда, начиная с С-класса, сзади тоже царит независимость. Такие машины лучше управляются. Пятно контакта шины с дорогой при этом оптимально. Комфортабельность для водителя и пассажиров выше, чем на машинах с зависимыми подвесками.

В общем, для сложных условий эксплуатации (частым поездкам по бездорожью) лучше зависимая подвеска! В остальных случаях — независимая.

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