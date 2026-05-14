Xiaomi готовит новый крупный кроссовер для большой семьи — что о нём известно?

Кроссовер Xiaomi Xuntian N90 длиной более 5 метров готовится к выходу на рынок

На китайском рынке Xiaomi зарегистрировала торговое наименование Xuntian N90 для нового кроссовера – длина этой модели превысит отметку в 5 метров. Правда, за пределами Поднебесной автомобиль, скорее всего, появится под совершенно другой маркой – Skynomad, и это не просто слухи.

Интересно, что заявки на регистрацию товарных знаков для бренда Skynomad компания подавала ещё в 2023 году. Со временем перечень сертифицированных продуктов заметно расширился. Согласно информации, под этим названием в 2026-2027 годах планируется выпустить от двух до трёх новых моделей. Первой из них, как полагают, станет именно этот крупный внедорожник – его дебют ожидается буквально в ближайшие месяцы.

Официальных комментариев от Xiaomi пока не поступало. До недавнего времени прототип будущего большого паркетника в документах проходил под именем Kunlun, но, похоже, от этого названия в компании решили отказаться.

Между прочим, новинка станет первым автомобилем бренда, который получит гибридную силовую установку типа EREV. Ей обещают аккумуляторную батарею ёмкостью более 70 кВт·ч – этого должно хватить на 400-500 км чисто электрического хода. Вдобавок кроссовер, по слухам, оснастят системой подруливания задних колёс и пневматической подвеской.

Источник: Авто Mail
Лежнин Роман
Фото: Xiaomi
14.05.2026 
Фото:Xiaomi
