Этот разводной мост на самом деле был поворотным

«За рулем» рассказал о необычной конструкции разводного пролета Троицкого моста

Разводной пролет Троицкого моста в Санкт-Петербурге долгое время был не раскрывающимся, а поворотным.

В далеком 1903 году, при торжественном открытии постоянного моста через Неву, император Николай II, нажав на кнопку, привел в действие электромоторы разводного пролета. В процессе разводки такой пролет поворачивался в горизонтальной плоскости на 90 градусов, после чего по обе его стороны могли проходить суда.

Лишь в середине 60‑х годов было решено заменить поворотный пролет на раскрывающийся, чтобы расширить проход для современных судов.

Троицкий мост в Санкт-Петербурге

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