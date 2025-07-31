Этот разводной мост на самом деле был поворотным
«За рулем» рассказал о необычной конструкции разводного пролета Троицкого моста
Разводной пролет Троицкого моста в Санкт-Петербурге долгое время был не раскрывающимся, а поворотным.
В далеком 1903 году, при торжественном открытии постоянного моста через Неву, император Николай II, нажав на кнопку, привел в действие электромоторы разводного пролета. В процессе разводки такой пролет поворачивался в горизонтальной плоскости на 90 градусов, после чего по обе его стороны могли проходить суда.
Лишь в середине 60‑х годов было решено заменить поворотный пролет на раскрывающийся, чтобы расширить проход для современных судов.
Троицкий мост в Санкт-Петербурге
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Фото:pastvu.com
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31.07.2025
Фото:pastvu.com
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