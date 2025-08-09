1000 км с китайским кроссовером за 2,85 млн рублей — чем он удивил
GAC GS3, 1.5T (170 л. с.), Р7, 2024 г. в.
В парке «За рулем» поселился кроссовер GAC GS3.
Сразу приглянулся удачный набор опций. У нас топовая версия GL-R за 2,85 млн рублей. Перечислю лишь то оборудование, которое непривычно видеть в автомобиле размером с Haval Jolion: выдвижные дверные ручки, электропривод двери багажника, дистанционный запуск, адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, электрообогрев лобового стекла и… вентиляция водительского кресла! Полноценная, в подушке и спинке – правда, на третьей скорости довольно шумная.
Отдельное спасибо за отсутствие системы Старт-стоп. Покупателям не придется за нее переплачивать, а потом отключать каждый раз при запуске двигателя. Впрочем, такой экономичной машинке (расход 92‑го бензина около 8,5 л/100 км в городе) Старт-стоп и ни к чему.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм