Новый кроссовер Лада — все подробности

Опубликован детальный обзор первого кроссовера АВТОВАЗа — Lada Azimut

Лада Азимут – полностью новая модель: вошедшего в моду переклеивания шильдиков на китайские кроссоверы даже близко нет.

Техника Лады Азимут

Кроссовер построен на платформе Весты. От нее взяты моторный щит, передняя часть пола, лонжероны. Иными словами, вся нижняя силовая структура.

В Азимуте почти 1000 новых узлов и деталей, поэтому его можно назвать новой моделью.

Схема подвески идентична Весте и большинству конкурентов: McPherson спереди и упругая балка сзади.

Габариты Лады Азимут – 4416×1838×1607 мм при колесной базе 2675 мм. Кроссовер получился на 29 мм короче Весты SW Кросс, но шире ее на 53 мм и выше на 85 мм. За счет двух последних параметров, а также внушительных колес размерности 235/45 R18, Азимут кажется крупнее Весты. Будем надеяться, что в простых комплектациях шины и диски поставят поскромнее, иначе выходит не слишком практично.

Заявленный клиренс – 208 мм, это на 5 мм больше, чем у «кроссовой» Весты. Проблем во дворах зимой не будет. Тем более что днище у Азимута плоское, а двигатель прикрыт штатной металлической защитой. Объем бензобака – 55 л. Багажник на 28 л больше, чем у Весты: 508 л против 480. Другие характеристики будут оглашаться постепенно, по мере продвижения модели к конвейеру.

Зато уже известно про моторы. Азимут получит известные вазовские атмосферники, но – доработанные.

Двигатель 1.6 будет развивать 120 л. с. вместо нынешних 106.

Мотор 1.8 раскачают со 122 до 132 сил.

Сочетаться с ними станут китайские коробки WLY, 6‑ступенчатая механика и вариатор. Они уже знакомы по Весте.

Днище у Азимута плоское.

Самое главное: будет и турбомотор! Анонсирован некий покупной агрегат мощностью 150 сил. Интересен он не только мощностью, но и трансмиссией: к нему приложится классический автомат.

А вот полного привода не будет. Среди В‑кроссоверов, к которым относится Азимут, он вроде бы не обязателен. Однако это российская машина для российских условий, так что наличие всех ведущих колес было бы логично и ожидаемо.

Дизайн Лады Азимут

В дизайне Азимут демонстрирует дальнейшее развитие Х‑стиля, который придумал для Лад Стив Маттин. Теперь его нет, над машинами работает чисто российская команда дизайнеров.

В новом прочтении изменился характер выштамповок на дверях и крыльях, однако в них без труда считывается родство с Вестой и Искрой. Стилизованные «иксы» также есть спереди и сзади – в форме габаритных и ходовых огней. Смотрится Азимут интереснее «китайцев», есть у него свое лицо.

Цифровая приборная панель перекликается с Вестой, но оформлена иначе. Медиасистема Lada Azimut с 10‑дюймовым дисплеем абсолютно новая, разработана совместно со Сбером.

Интерьер Lada Azimut – новое слово для Лады.

Заметьте: хрома на кузове почти нет, только на шильдиках. Видимо, в Тольятти наконец признали, что не могут сделать блестящие элементы достаточно долговечными. Да и немодно уже. Вместо хрома – серо-серебристые вставки, которые, хочется верить, будут дольше сохранять товарный вид.

Рядом с физическим селектором вариатора Lada Azimut – шайба выбора ездовых режимов.

ИнтерьерЛады Азимут

Интерьер тоже оказался новым словом для Лады. Под 10‑дюймовым дисплеем медиасистемы расположился ряд физических клавиш и крутилки управления микроклиматом с небольшими дисплеями внутри. Спасибо, что не всё на сенсорах!

Руль двухспицевый, с крупными кнопками и барабанчиками. Рядом с физическим селектором вариатора – шайба выбора ездовых режимов. При беглом знакомстве изъянов не заметил. Сидеть удобно, все органы управления на своих местах, обзор хороший.

На втором ряду, как мне показалось, даже чуть просторнее, чем в Весте. Так и должно быть: у Азимута на 40 мм больше колесная база. Есть все положенные удобства: обогрев, два USB-порта (кстати, маленькие, формата USB-C), дефлекторы, потолочные плафоны, подлокотник с подстаканниками.

Интерьер выставленного экземпляра отделан кожей шикарного терракотового цвета. Уверяют, что именно кожей – натуральной. Для удобства пассажиров Lada Azimut – два USB-порта.

Багажник Лады Азимут

У АВТОВАЗа стало хорошей традицией качественно прорабатывать багажник. Вот и с Азимутом постарались. На пятой двери сразу две ручки для закрывания, хотя в топовой комплектации они не нужны – есть электропривод. Поднимается она на нормальную высоту: привет «китайцам», которые часто требуют от рослого человека кланяться багажнику. По обеим сторонам багажника есть подсветка и крючки. Не забыли о 12‑вольтовой розетке.

Под двухсекционным полом Lada Azimut – органайзер, а запаска располагается еще «этажом ниже».

Электроника Лады Азимут

Медиасистема с 10‑дюймовым дисплеем абсолютно новая, разработана совместно со Сбером. Навигация – от 2ГИС. Наш недавний тест показал, что работает она не хуже и не уступает Яндексу по функционалу. Обещают широкий набор онлайн-сервисов (например, оплату топлива) и управление через медиасистему разными функциями машины. В частности, микроклиматом и фоновой подсветкой. Как всё это станет работать – оценим на серийной машине.

Оснащение Лады Азимут

По части оснащения Азимут для Лады – это рывок. Впервые появились панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, электроприводы сидений и рулевой колонки, полностью светодиодная оптика, 18‑дюймовые колеса, электропривод пятой двери, беспроводная зарядка смартфона. Форсунки омывателя лобового стекла трехточечные, есть омыватель задней камеры.

Обещают опцию, которая на Азимуте применяется впервые в мире. Зимний пакет дополнен электрическим обогревом передних боковых стекол! Сначала подумал, что в пресс-релизе ошибка. Но присмотрелся – действительно: в стеклах видны нити обогрева.

Стилизованные «иксы» читаются в форме габаритных и ходовых огней Lada Azimut.

В сочетании с привычным обогревом зеркал это должно дать новый уровень обзора в дождь или при невозможности смахнуть снег со стекол. Правда, зимой инновация вряд ли окажется универсальной: от высыхания реагентная слякоть прозрачнее не станет.

Когда и почем?

Старт производства – через год. В актуальных ценах кроссовер из Тольятти для удачной конкуренции должен стоить 2–2,5 млн рублей, однако точных цифр производитель не дает. Главный редактор (см. видеоролик выше) говорит, что цены будут в пределах 2,5–3 млн рублей. Что ж, проверим.

