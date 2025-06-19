Обогрев боковых окон, турбомотор, классический автомат — все фишки Лады Азимут

Эксперт Милешкин оценил новый кроссовер АВТОВАЗа Lada Azimut

Дизайн вазовского кроссовера Lada Azimut «утек» в интернет еще зимой. Но то был полноразмерный макет без интерьера. Были шансы, что серийная машина окажется несколько иной.

Когда на ПМЭФ-2025 с Азимута сдернули покрывало, оказалось, что изменений не произошло. Если коротко: автомобиль удался!

Дизайн Lada Azimut

В Азимуте используется дальнейшее развитие Х-стиля, который придумал для Лад Стив Маттин. Теперь над машинами работает чисто российская команда дизайнеров.

В новом прочтении дизайна изменился характер выштамповок на дверях и крыльях, однако в них без труда считывается родство с Вестой и Искрой. Стилизованные «иксы» также есть спереди и сзади – в форме габаритных и ходовых огней. Смотрится Азимут интереснее «китайцев», есть у него свое лицо.

Обращает на себя внимание почти полное отсутствие хрома. Видимо, в Тольятти, наконец, признали, что не могут сделать блестящие элементы достаточно долговечными. Вместо них – более современные серо-серебристые вставки, которые, хочется верить, будут дольше сохранять товарный вид.

Размеры Lada Azimut

Габариты Лады Азимут – 4416×1838×1607 мм при колесной базе 2675 мм. Кроссовер получился на 29 мм короче Весты SW Кросс, но шире ее на 53 мм и выше на 85 мм. За счет двух последних параметров, а также внушительных 18-дюймовых колес Азимут кажется крупнее Весты. Без прямого сравнения и не поймешь, что бывший вазовский флагман чуть длиннее.

Заявленный клиренс – 208 мм, и это на 5 мм больше, чем у приподнятой Весты. Проблем во дворах зимой точно не будет. Объем бензобака составляет 55 л. Багажник на 28 л больше, чем у Весты: 508 л против 480.

Двигатели Lada Azimut

Азимут получит доработанные вазовские атмосферники. Двигатель 1.6 будет развивать 120 л.с. вместо нынешних 106. Мотор 1.8 – 132 л.с. вместо 122. Сочетаться с ними станут китайские коробки WLY – 6-ступенчатая механика и вариатор.

Будет и турбомотор. Анонсирован некий покупной агрегат мощностью 150 сил. Интересен он не только мощностью, но и трансмиссией: к нему будет прилагаться классический автомат! А вот полного привода не будет. Среди В-кроссоверов, к которым относится Азимут, он, конечно, не обязателен. Однако это российская машина для российских условий, так что AWD-версия была бы логичной.

Что в Lada Azimut взято от Vesta

Кроссовер построен на платформе Весты. От нее взят моторный щит, передняя часть пола, лонжероны. Иными словами, вся нижняя силовая структура. Схема подвески идентична Весте и большинству конкурентов: МакФерсон спереди и упругая балка сзади.

В Азимуте почти 1000 новых узлов и деталей. Поэтому кроссовер с полным правом можно назвать абсолютно новой моделью.

Салон Lada Azimut

Интерьер тоже оказался новым словом для Лад. Под 10-дюймовым дисплеем медиасистемы расположился ряд физических клавиш и регуляторы микроклимата. Спасибо, что не всё на сенсорах!

Руль двухспицевый, с крупными кнопками. Рядом с физическим селектором вариатора – шайба выбора режимов езды. При беглом знакомстве изъянов я не заметил: сидеть удобно, все органы управления на своих местах, обзор хороший.

На втором ряду, как мне показалось, даже немного просторнее, чем в Весте. Так и должно быть: у Азимута на 40 мм больше колесная база.

В оснащение входят все положенные удобства: обогревы, два USB-порта (кстати, маленькие, формата USB-C), дефлекторы, потолочные плафоны, подлокотник с подстаканниками.

Интерьер выставленного экземпляра отделан кожей шикарного терракотового цвета. Уверяют, что именно кожей – натуральной.

Цифровая приборная панель в целом перекликается с Вестой, но оформлена иначе. Мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем абсолютно новая, разработана совместно со Сбером. Навигация в ней – 2ГИС вместо Яндекса. Наш недавний тест показал, что работает она не хуже и не уступает ему по функционалу.

Обещают широкий набор онлайн-сервисов (например, оплату топлива) и управление через медиасистему разными функциями машины. В частности, микроклиматом и фоновой подсветкой. Как все это будет работать – оценим на серийной машине, а пока делать выводы рано.

Багажник Lada Azimut

Начиная с Весты SW, у АВТОВАЗа стало хорошей традицией качественно прорабатывать багажники. Вот и с Азимутом постарались.

На пятой двери находятся сразу две ручки для закрывания, а в топовой комплектации будет электропривод. Поднимается дверь высоко: привет «китайцам», которые поголовно требуют от рослого человека кланяться багажнику.

По обеим сторонам багажника есть подсветка и крючки. Не забыли и о 12-вольтовой розетке. Под двухсекционным полом – органайзер, а запаска располагается еще «этажом ниже».

Комплектации Lada Azimut

По части оснащения Азимут для Лады – это рывок вперед. Впервые для марки появились панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, электроприводы сидений и рулевой колонки, полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, электропривод пятой двери, беспроводная зарядка смартфона.

Есть опция, которая на Азимуте применяется впервые в мире. Зимний пакет дополнен электрическим обогревом передних боковых стекол! Сначала я подумал, что в пресс-релизе ошибка. Но присмотрелся – действительно: на стеклах видны нити обогрева. В сочетании с привычным обогревом зеркал это должно дать новый уровень обзора в дождливую погоду.

Производство и цена Lada Azimut

Выпуск Lada Azimut должен начаться через год. В актуальных ценах кроссовер из Тольятти для удачной конкуренции должен стоить 2-2,5 млн рублей.

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