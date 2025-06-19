Кроссовер Lada Azimut — новый уровень АВТОВАЗа, но станет ли он популярным?

Максим Кадаков: Именно цена определит рыночную судьбу Lada Azimut

На Петербургском международном экономическом форуме – 2025 АВТОВАЗ представил свой новый флагманский кроссовер Lada Azimut, серийное производство которого стартует в 2026 году.

Новинка создана на модернизированной платформе Lada Vesta – инженеры не только усилили конструкцию, но и увеличили колесную базу, благодаря чему автомобиль получился заметно крупнее. «За рулем» вчера много рассказывал об этом автомобиле, но остается главный вопрос: станет ли SUV по-настоящему народным любимцем или останется нишевой моделью?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Я считаю, что Azimut – это удача для АВТОВАЗа, потому что, когда смотришь на этот автомобиль, понимаешь, что люди поработали и сделали по-настоящему красивую и оригинальную машину. Сегодня на российском рынке просто нет аналогов такому дизайну – отдельные элементы, возможно, кому-то и покажутся знакомыми, но в целом Azimut выглядит абсолютно свежо и самобытно.

Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Николай Суслов со своей командой проделали большую работу. Особенно в оформлении интерьера – уровень исполнения настолько высок, что это совершенно не вяжется с привычным представлением об автомобилях АВТОВАЗа. Приятно осознавать, что все эти смелые дизайнерские решения, которые мы видим на предсерийном прототипе, в точности перейдут и в серийное производство.

Lada Azimut практически готов к серийному производству – лишь в некоторых местах остался переходной пластик, но в целом автомобиль уже соответствует задумке разработчиков. Этот кроссовер, я уверен, найдет своего покупателя, и он хорошо «зайдет» в рынок, но все упирается в цену.

Прозвучала фраза, если мне память не изменяет, от Максима Соколова, что конкурентами они видят кроссоверы по цене от двух миллионов или вокруг двух миллионов рублей.

О цене и объемах производства

Именно этот показатель во многом определит рыночную судьбу новинки. Вот если они все-таки в ценах сегодняшнего дня удержат 2,5 млн рублей, то это будет неплохое предложение.

Понятно, что речь идет о базовой версии с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач в минимальной комплектации. При этом топовые модели, скорее всего, будут стоить около 3 млн рублей. То есть, хорошо укомплектованные машины окажутся в той же ценовой нише, что и Aura, которая сейчас оценивается в 2,6-2,8 миллиона. Соответственно, оснащенная Azimut будет стоить в районе 2,7-2,9 млн рублей. Конечно, нельзя сказать, что это дешево, но такова реальность рынка.

Если посмотреть на конкурентов, тех же «китайцев», то, в общем-то, они стоят или столько же, или дороже.

Сегодня цена во многом зависит от объемов производства. Если бы удавалось продавать по 30 тысяч таких машин в год, для АВТОВАЗа это был бы хороший результат, который позволил бы удерживать стоимость на приемлемом уровне. И даже 20 тысяч экземпляров в год – достойный показатель, учитывая, что автомобиль построен на платформе Vesta и использует множество общих решений. Главное – установить такую цену, чтобы спрос на уровне 20 тысяч машин в год оставался достижимым для покупателей, а еще лучше – 30-40 тысяч.

И еще хочу подчеркнуть, хотя Azimut и построен на платформе Lada Vesta – пусть даже модифицированной – обычный покупатель вряд ли вообще догадается об их родстве, настолько разные эти автомобили.



