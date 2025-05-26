1 170 000 рублей: Lada Vesta в Белоруссии можно купить намного дешевле, чем в РФ

Белорусские дилеры Lada объявили о снижении цен на седаны Vesta

Белорусские дилеры Lada снизили цены на седаны Vesta в рамках специальной акции. Теперь модель стоит 1 170 000 рублей (43 900 белорусских рублей). Среди опций полностью светодиодная оптика, бесключевой запуск двигателя, кондиционер, мультимедийная система и большой пакет безопасности.

В России стоимость Lada Vesta с учетом спецпредложений и скидок начинается от 1 425 000 рублей, что на 225 тысяч выше, чем в соседней стране.

Lada Vesta

Портал Quto пишет, что причиной этого является «ценовая война» между брендами Lada и Belgee.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Quto.ru