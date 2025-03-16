Lada Vesta обзавелась новой уникальной комплектацией: цена приятно удивит

В Белоруссии начали продавать Lada Vesta в нетипичных для России комплектациях

В Белоруссии начались продажи Lada Vesta в уникальных комплектациях, которые предлагают существенное преимущество по цене перед российскими аналогами.

Речь идет о седанах и универсалах Vesta в исполнении Status, оснащенных мультимедийной системой, которая в России доступна только в самых дорогих комплектациях.

Lada Vesta

Скорее всего, речь не идет о заводской комплектации, предназначенной для белорусского рынка. Белорусские дилеры самостоятельно укомплектовывают автомобили, предлагая потребителям Lada Vesta Status по цене от 45 400 белорусских рублей (около 1,18 млн российских рублей) за седан и от 47 400 белорусских рублей (около 1,23 млн российских рублей) за универсал.

В чем же подвох? Ключевое отличие белорусской Vesta Status от аналогичной по оснащению российской комплектации Life'24 – это мультимедийная система. Белорусские автомобили оборудованы топовым комплексом с 9,7-дюймовым вертикальным дисплеем, «горячими» клавишами и камерой заднего вида. В России такой комплекс устанавливается только в максимальной комплектации Techno'24, цена которой значительно выше: от 1 885 000 рублей за седан, от 2 072 000 рублей за кросс-седан, от 2 091 000 рублей за универсал SW и от 2 192 000 рублей за кросс-универсал.

Мультимедийная система Lada Vesta

Разница в цене поразительна. За те же опции, которые в России добавляют к стоимости автомобиля сотни тысяч рублей, белорусский покупатель переплачивает всего 2400 белорусских рублей (около 62 000 российских рублей) за универсал по сравнению с базовой комплектацией LADA Vesta SW. Это существенно меньше, чем разница в цене между комплектациями Life'24 и Techno'24 в России.

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Источник: Автоновости дня