Кроссовер Lada Azimut: что будет в базе и какие опции?
На ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ представил перспективный кроссовер Lada Azimut, запуск которого в серию запланирован на 2026 год.
Известно, что модель построена на усиленной и «раздвинутой» по колесной базе платформе Lada Vesta, в целом машина крупнее «прародителя», в конструкции применено 996 новых и усовершенствованных компонентов. Гамма двигателей состоит из модернизированных вазовских атмосферных движков 1.6 и 1.8 (120 и 132 л.с. соответственно), а в перспективе планируется установка турбированного 1.5 с отдачей 150 л.с.
Двигатели 1.6 и 1.8 будут сочетаться с 6-ступенчатой МКП или вариатором, а 1.5 турбо – с классическим автоматом. Заметим, что собственных турбированных моторов, как и всех перечисленных вариантов трансмиссии у АВТОВАЗа нет – сейчас завод закупает 6-ступенчатые МКП и вариаторы у китайской компании WLY. Дорожный просвет Lada Azimut составит 208 мм, колесные диски – 18".
Lada Azimut, базовое оснащение:
- медиасистема с экраном 10" и 6 динамиками
- цифровые приборы с навигацией
- камера заднего вида
- полностью светодиодная оптика
- контроль давления в шинах
- бесключевой доступ.
Lada Azimut, опции в более богатых версиях:
- панорамная крыша с люком
- обогреваемые боковые стекла
- двухзонный климат-контроль
- электропривод двери багажника
- камера кругового обзора
- электрический стояночный тормоз
- система выбора режима движения
Ранее «За рулем» рассказал об особенностях дизайна Lada Azimut и о том, насколько поменялся облик автомобиля от первого «засвеченного» макета до показанного на ПМЭФ готового автомобиля.
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