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Кроссовер Lada Azimut: что будет в базе и какие опции?

АВТОВАЗ рассказал об оснащении перспективного кроссовера Lada Azimut

На ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ представил перспективный кроссовер Lada Azimut, запуск которого в серию запланирован на 2026 год.

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Известно, что модель построена на усиленной и «раздвинутой» по колесной базе платформе Lada Vesta, в целом машина крупнее «прародителя», в конструкции применено 996 новых и усовершенствованных компонентов. Гамма двигателей состоит из модернизированных вазовских атмосферных движков 1.6 и 1.8 (120 и 132 л.с. соответственно), а в перспективе планируется установка турбированного 1.5 с отдачей 150 л.с.

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Двигатели 1.6 и 1.8 будут сочетаться с 6-ступенчатой МКП или вариатором, а 1.5 турбо – с классическим автоматом. Заметим, что собственных турбированных моторов, как и всех перечисленных вариантов трансмиссии у АВТОВАЗа нет – сейчас завод закупает 6-ступенчатые МКП и вариаторы у китайской компании WLY. Дорожный просвет Lada Azimut составит 208 мм, колесные диски – 18".

Lada Azimut, базовое оснащение:

  • медиасистема с экраном 10" и 6 динамиками
  • цифровые приборы с навигацией
  • камера заднего вида
  • полностью светодиодная оптика
  • контроль давления в шинах
  • бесключевой доступ.

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Lada Azimut, опции в более богатых версиях:

  • панорамная крыша с люком
  • обогреваемые боковые стекла
  • двухзонный климат-контроль
  • электропривод двери багажника
  • камера кругового обзора
  • электрический стояночный тормоз
  • система выбора режима движения

Ранее «За рулем» рассказал об особенностях дизайна Lada Azimut и о том, насколько поменялся облик автомобиля от первого «засвеченного» макета до показанного на ПМЭФ готового автомобиля.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ и «За рулем»
Количество просмотров 25169
18.06.2025 
Фото:АВТОВАЗ и «За рулем»
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