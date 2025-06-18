Кроссовер Lada Azimut: что будет в базе и какие опции?

АВТОВАЗ рассказал об оснащении перспективного кроссовера Lada Azimut

На ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ представил перспективный кроссовер Lada Azimut, запуск которого в серию запланирован на 2026 год.

Известно, что модель построена на усиленной и «раздвинутой» по колесной базе платформе Lada Vesta, в целом машина крупнее «прародителя», в конструкции применено 996 новых и усовершенствованных компонентов. Гамма двигателей состоит из модернизированных вазовских атмосферных движков 1.6 и 1.8 (120 и 132 л.с. соответственно), а в перспективе планируется установка турбированного 1.5 с отдачей 150 л.с.

Двигатели 1.6 и 1.8 будут сочетаться с 6-ступенчатой МКП или вариатором, а 1.5 турбо – с классическим автоматом. Заметим, что собственных турбированных моторов, как и всех перечисленных вариантов трансмиссии у АВТОВАЗа нет – сейчас завод закупает 6-ступенчатые МКП и вариаторы у китайской компании WLY. Дорожный просвет Lada Azimut составит 208 мм, колесные диски – 18".

Lada Azimut, базовое оснащение:

медиасистема с экраном 10" и 6 динамиками

цифровые приборы с навигацией

камера заднего вида

полностью светодиодная оптика

контроль давления в шинах

бесключевой доступ.

Lada Azimut, опции в более богатых версиях:

панорамная крыша с люком

обогреваемые боковые стекла

двухзонный климат-контроль

электропривод двери багажника

камера кругового обзора

электрический стояночный тормоз

система выбора режима движения

Ранее «За рулем» рассказал об особенностях дизайна Lada Azimut и о том, насколько поменялся облик автомобиля от первого «засвеченного» макета до показанного на ПМЭФ готового автомобиля.