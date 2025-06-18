Двигатели и коробки нового кроссовера Lada Azimut. И кое-что на перспективу

Кроссовер Lada Azimut оснастят двигателями 1,6 и 1,8 литра производства АВТОВАЗа

Новый кроссовер Lada Azimut, представленный сегодня на ПМЭФ, получит проверенные, но модернизированные двигатели от АВТОВАЗа. Это атмосферные агрегаты объемом 1.6 и 1.8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно, работающие в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В перспективе модельный ряд дополнят турбированной версией мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач.

Кроссовер Lada Azimut

АВТОВАЗ позиционирует Azimut как наиболее сбалансированное предложение в своем сегменте, делая ставку на удачное сочетание цены и качества. Среди ключевых преимуществ модели - современный дизайн, адаптированный под российские условия эксплуатации, развитая сервисная сеть, экономичная стоимость владения, просторный салон и вместительный багажник, а также богатое оснащение. При этом официальные ценники пока не раскрываются, оставляя пространство для предположений о реальной конкурентоспособности новинки на российском рынке.

Кроссовер Lada Azimut

Особый интерес представляет перспективная турбированная версия. Если инженерам АВТОВАЗа удастся реализовать задуманное без существенного роста стоимости, Azimut действительно имеет все шансы стать новым флагманом отечественного автопрома. Остается дождаться старта продаж, чтобы проверить, насколько обещания производителя соответствуют реальным возможностям этого кроссовера.