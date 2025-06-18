Lada Azimut: чем серийная модель отличается от прототипа?

«За рулем» сравнил серийный Lada Azimut с впервые представленным прототипом

На ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ представил перспективный кроссовер Lada Azimut, производство которого должно стартовать в 2026-м. Известны и технические характеристики грядущей новинки, а «За рулем» рассказал читателям об особенностях дизайна.

Проводя аналогию с Искрой, которая впервые показалась на ПМЭФ в прошлом году и спустя десять месяцев пошла по конвейеру практически в таком же виде, можно с достаточной степенью достоверности предположить, что перед нами – фактически серийный Lada Azimut. А помните, где вы уже видели нечто подобное? Правильно, впервые эту модель АВТОВАЗ засветил еще в январе 2025-го. Что поменялось за это время?

Название

Разумеется, на январской закрытой презентации в стенах АВТОВАЗа у кроссовера не было окончательного названия – лишь наименование, обозначающее размерно-рыночную нишу: Lada B+ Cross. Но тогда же «За рулем» предположил, что одним из вариантов окончательного названия может быть Azimut. Это название в череде множества имен, запатентованных АВТОВАЗом за последние несколько лет, было одним из последних – права на него были оформлены в марте 2024-го.

Дизайн передней части

В январе передок перспективной модели нам удалось увидеть лишь мельком, но, сопоставляя те кадры с нынешними официальными снимками, мы понимаем, что уже в начале года Азимут был практически готов. Тогда вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев сообщал, что на «заморозку» облика модели требуется еще два месяца, но, очевидно, дело касалось почти невидимых глазу мелочей. Разве что архитектура фар стала более проработанной.

Боковины кузова

Раскосые росчерки подштамповок, заменившие в трансформированном вазовском «Икс-стиле» маттиновские «бумеранги» на боковинах кузова, на показанной в рамках ПМЭФ-2025 машине тоже в точности повторяют те, что мы могли заметить на январском прототипе. Да иначе и быть не могло: кузов того прототипа варился из «штамповок первого съема» уже на основной оснастке.

Задняя часть

Корма прототипа попала на несколько отчетливых кадров с январского показа, и по ним можно составить четкую картину того, насколько на самом деле АВТОВАЗ уже в тот момент был близок к финальному облику Азимута. Фонари, напоминающие рестайл Весты, линия разъема багажника, бамперы, дефлекторы, окантовки – все сохранилось почти без изменений. А вот салон на ПМЭФ показали впервые.

Интерьер представленного на ПМЭФ-2025 кроссовера Lada Azimut

Колесные диски

Также без изменений. Как подтверждено сейчас, для Азимута АВТОВАЗ готовит собственные колеса с диском 18", и дизайн этих дисков, как мы понимаем, был зафиксирован уже к началу текущего года. Да и в целом автомобиль остался тем же – точечные изменения касаются лишь нескольких незначительных элементов и фактуры материалов некоторых деталей.

Когда ждать?

Что ж, пусть и существенно модернизированная, но уже освоенная в производстве платформа Весты действительно серьезно облегчает АВТОВАЗу работу по запуску этой модели. В последние годы автогигант показывает на ПМЭФ лишь то, что реально готово к запуску в серию. Поэтому ждем серийный кроссовер Lada Azimut уже в 2026 году.