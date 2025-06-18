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Кроссовер Lada B+Cross — всё самое интересное о нем

Абсолютно новый кроссовер Lada дебютирует в 13:00 18 июня на ПМЭФ-2025

Сегодня в 13:00 по московскому времени АВТОВАЗ представит долгожданную новинку — первый кроссовер Lada B+ Cross. Это знаковое событие состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, где традиционно дебютируют важнейшие разработки АВТОВАЗа.

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Конечно же, корреспонденты «За рулем» постараются всесторонне осветить новинку, а пока расскажем то, что уже известно или о чем говорят в предвкушении этого события.

Кроссовер под условным обозначением Lada B+Cross (ждем также сегодня объявления официального названия) построен на увеличенной платформе Весты и станет самым крупным автомобилем в линейке бренда. Однако полного привода не ожидается.

Экстерьер

Общих внешних кузовных панелей с Вестой у него не будет: облик полностью оригинальный. Известно, что вазовские дизайнеры постарались отойти от X-стиля, заданного прежним дизайнером АВТОВАЗа Стивом Маттином. Что из этого получилось, увидим уже сегодня.

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Ожидается, что в экстерьере традиционные хромированные элементы уступят место практичным серо-серебристым вставкам, передняя оптика будет полностью светодиодной, а задние фонари стилистически объединят, хотя перемычка светящейся при этом не станет. Особый шарм кроссоверу могут придать двухцветная окраска с контрастной стойкой крыши и (возможно!) панорамная крыша.

Характеристики

Известны лишь некоторые параметры. Колесная база составит 2677 мм (у Весты 2635 мм). Дорожный просвет – 210 мм (у Весты Кросс 203 мм). Объем багажника – 479 л, и это на 1 л меньше, чем у универсала Веста SW Кросс.

О технике концепта пока никакой официальной информации нет. Но по данным инсайдеров, под капотом окажутся знакомые по Весте, но модернизированные атмосферные двигатели объемом 1.6 и 1.8 литра, мощность которых повысят до 120 и 136 лошадиных сил соответственно. В паре с ними будут работать 6-ступенчатая механическая коробка передач и, вероятно, вариатор. Логично предположить, что оба агрегата – китайской компании WLY, которая уже поставляет их для Весты, но официальной информации на этот счет, подчеркиваем, нет.

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Особый интерес вызывает возможное появление в линейке турбированной версии мощностью около 150 л.с., что станет первым подобным опытом для марки Lada. По всей видимости, и этот узел станет покупным.

Напомним, старт производства новинки намечен на начало 2026 года. Предполагам, что для успешной конкуренции на рынке цена Lada B+Cross должна будет находиться в диапазоне 2-2,5 млн рублей.

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Милешкин Кирилл
Алексеева Елена
Фото:
Кульнев Александр
Количество просмотров 2699
18.06.2025 
Фото:
Кульнев Александр
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