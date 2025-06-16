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Lada B+ Cross: первый взгляд на кроссовер, который удивит Россию

18 июня АВТОВАЗ представит в рамках ПМЭФ новый кроссовер

18 июня (через 2 дня) АВТОВАЗ представит в рамках Петербургского международного экономического форума новый кроссовер собственной разработки. Этот автомобиль заметили на видео ТАСС из петербургского «Экспофорума» за два дня до старта ПМЭФ. Он скрыт под покрывалом, однако можно разглядеть дизайн диска и часть двери.

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Серийное производство нового SUV стартует в первой половине 2026 года, подтвердил гендиректор АВТОВАЗа Максим Соколов.

По данным инсайдеров, B+Cross отличается не только внешностью: именно на этом автомобиле ожидается дебют модернизированного двигателя 1,8 литра мощностью 136 лошадиных сил.

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А совсем недавно руководитель пресс-службы автопроизводителя Сергей Ильинский сказал, что эта машина продемонстрирует новый подход к дизайну автомобилей Lada. Кроссовер построен на платформе Vesta, которая была значительно переработана, он больше и габаритнее. Кроме того, новый SUV покажет развитие дизайн-языка Lada.

Текущий язык «с иксами» создал Стив Маттин (главный дизайнер автомобилей Lada с 2011 по 2020 годы). B+ Cross покажет уже новый дизайнерский язык, разработанный собственными силами АВТОВАЗа (сейчас не принято выделять отдельного дизайнера, а только дизайнерское бюро).

Lada B-Cross или B+ Cross – условное наименование, обозначающее лишь класс автомобиля: машина будет относиться к европейскому сегменту B+, обладая при этом увеличенным по сравнению с обычными легковыми автомобилями дорожным просветом.

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Источники: mosfm.com, ТГ-«Автопоток»

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Алексеева Елена
Фото:из открытых источников
Количество просмотров 3653
16.06.2025 
Фото:из открытых источников
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