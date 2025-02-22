Известны два названия новых моделей Lada — купите такую машину?

АВТОВАЗ зарегистрировал новые товарные знаки — Lada Yashma и Lada Yarus

На названия Lada Yashma и Lada Yarus поданы заявки в качестве обозначений моделей авто – такие сведения содержатся в свежей выгрузке данных Федерального института промышленной собственности на сайте Роспатента. За несколько дней до этого стало известно, что АВТОВАЗ подал заявки на наименования Parus, Ariva и Tigris.

Как заметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, подобная практика патентования названий «пачками» у автопроизводителей довольно широко распространена – у некоторых в запасе больше десятка имен перспективных моделей. А представители АВТОВАЗа ранее поясняли, что регистрация товарных знаков не означает скорого запуска моделей с такими названиями.

Тем не менее, что-то из сонма имен, зарегистрированных АВТОВАЗом в последние годы, иногда все же прорывается в реальность. Давайте вспомним: в мае 2020 года были зарегистрированы названия Tensa, Forta и Kayna – и ни одно из них, как видим, пока не пригодилось.

Зато через полгода после этого были оформлены патенты на Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta, Binar, Antiga, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga, Preosa, Kvest, Onega, Кам4атка, Alta, Aura, Iskra, Mira, Avira или Sfera. Тут целых три «попадания»: Квест (правда, с написанием Quest) стал спецверсиями Гранты и Ларгуса, стретч Aura уже реально производится, а Iskra готовится к запуску. Кстати, смотрите как интересно: в этом списке еще Xcite! Казалось бы, при чем тут АВТОВАЗ...

А в марте прошлого года АВТОВАЗ зарегистрировал названия Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa, XTour, Ursus и Terum... Словом, слишком уж пристально относиться к регистрации каждого нового названия мы не будем, но свежие варианты на всякий случай возьмем на заметку. Как, по-вашему, могут выглядеть Лада Яшма и Лада Ярус?

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Источник: ФИПС, Автопоток