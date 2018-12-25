«Время», «крепкий» и непонятно что.

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В базе Федерального института промышленной собственности появились патенты на названия для будущих моделей Lada. Всего АВТОВАЗ получил права на три имени — Tensa, Forta и Kayna. Появление патентов на новые названия не означает, что в модельном ряду Лады появятся новые автомобили.

Tensa в переводе с испанского означает «время». Хотелось бы, чтобы это имя получил современный автомобиль в ретростиле. Не исключено, что название достанется концепту — мы можем лишь строить предположения, так как АВТОВАЗ пока не комментирует патенты на новые имена.

Forta — это, скорее всего, производное от латинского слова fortis, которое означает «крепкий, сильный». Возможно, имя достанется внедорожнику, пикапу или коммерческой версии автомобиля.

Kayna — название деревни в Германии, расположенной на землях Саксонии-Анхальт и вошедшей в состав города Цайц. Можно предположить, что это название получит модель, идущая на экспорт. Kayna также является женским именем (есть французская певица Кайна Самет).

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Фото: John-Mark Smith / Unsplash, Федеральный институт промышленной собственности