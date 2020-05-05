Дилеры «Джи Эм-АВТОВАЗ» прекращают продажи внедорожников Niva — журнал За рулем

Дилеры «Джи Эм-АВТОВАЗ» прекращают продажи внедорожников Niva

Поставки автомобилей в автосалоны закончатся 10 июля, после чего дилеры будут распродавать остатки.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

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Niva готова к переходу в модельный ряд Lada

Компания, ранее носившая название «Джи Эм-АВТОВАЗ», а в апреле текущего года переименованная в «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ», прекращает продажи модели Niva, ранее принадлежавшей бренду Chevrolet, а теперь готовящейся перейти под эгиду марки Lada. Поставки автомобилей прежним дилерам прекратятся 10 июля, сообщает ресурс CARscope.ru. После этого автосалоны будут распродавать остатки, параллельно ведя переговоры с АВТОВАЗом о переходе в дилерскую сеть Lada.

Таким образом, какой-то процент бывших автосалонов «Джи Эм-АВТОВАЗ» станет частью дилерской сети Lada и продолжит продавать Нивы (а также, вероятно, начнет реализацию других моделей АВТОВАЗа), а о судьбе остальных пока остается только гадать. В настоящий же момент в прежней дилерской сети «Джи Эм-АВТОВАЗ» сохраняется хороший выбор комплектаций внедорожника Niva, но небольшие партии автомобилей, еще несущих на себе логотип Chevrolet с конца февраля поставляются и в автосалоны дилерской сети АВТОВАЗа.

В ближайшее время логотип на решетке радиатора Нивы должен смениться с Chevrolet на Lada, а также сохраняется вероятность, что модель переживет фейслифт. Предположительно место сборки Нивы останется прежним — в Тольятти, на мощностях «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ» (бывший «Джи Эм-АВТОВАЗ»), но рассматриваются и варианты перемещения ее на главный конвейер АВТОВАЗа, а сборку Lada 4x4, в свою очередь, подумывают перенести на «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ».

Фото: GM-AVTOVAZ
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Отзывы о Chevrolet Niva (19)

Chevrolet 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вездеход

Недостатки:

Слабый двигатель

Комментарий:

Ребята, для того чтобы поменять индивидуальные лампы освещения салона, не обязательно снимать весь плафон. Подлезть и выкрутить цоколь вместе с лампой можно через нишу очечника. Немного неудобно, но все доступно. Цоколь выворачивается против часовой стрелки . Вперёд!

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