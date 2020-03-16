Сегодня, в 14:05 Lada Niva: она есть, но ее никому не показывают! Первые кузова с Х-образным передком отправились на сборку, товарные машины ожидаются в конце текущего года.
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На АВТОВАЗе начали сборку первых образцов перелицованной Chevrolet Niva, которая, по всей видимости, пойдет в производство под именем Lada Niva. Сообщение об этом появилось в паблике «ШЕВРОЛЕ НИВА» сети Вконтакте в пятницу 13 марта, однако в понедельник утром пост был удален. Подписчик паблика, работающий на территории НТЦ АВТОВАЗа, сообщал следующее:
— Сегодня стал свидетелем загрузки кузова обновленной Нивы для транспортировки на сборку, передок будет в иксовом стиле, остальное без особых изменений: возможно обвес немного изменят судя по отверстиям в кузовных панелях. Фото сделать не получилось, ибо чревато неприятностями. Надеюсь вскоре увидеть авто в сборе (пунктуация и орфография сохранены. — Прим. ред.).
Очевидно, под «обвесом» понимаются массивные молдинги, на Chevrolet Niva закрывающие всю нижнюю часть дверей. Это может означать, что рестайлинг затронет не только переднюю и заднюю части внедорожника, но коснется и боковых поверхностей. По предварительным данным, обновленную Ниву, уже под брендом Lada, мы увидим на московском автосалоне ММАС-2020 в конце августа.
Напомним, в декабре прошлого года АВТОВАЗ выкупил долю General Motors в совместном предприятии, производившем Ниву, вернув себе таким образом и производство, и само название модели. Сборку решено было продолжить на прежнем месте, но есть версия, что она переедет на главный конвейер АВТОВАЗа.
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