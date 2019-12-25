Chevrolet Niva: подорожали шесть версий (кроме самой дорогой)

Новая разводка автомобилистов — не ведитесь! Читатель «За рулем» поинтересовался, насколько эффективна замена масла в двигателе с пневмоочисткой системы: не выкачивание ли это денег из клиента? Наш эксперт отвечает. Инспектор просит пройти в патрульный автомобиль. А если я откажусь? Часто для составления протокола или просто для проверки документов инспекторы приглашают водителя «на свою территорию» — в патрульный автомобиль. Можете ли вы остаться у себя в машине или это предложение, от которого невозможно отказаться? Делаем Гранту тише — простой совет читателя Владелец обновленной Lada Granta сильно удивился, обнаружив, что после модернизации автомобиля исчезла крышка, прикрывавшая мотор на дореформенной модели. Впрочем, проблема оказалась решаемой.