Chevrolet Niva: подорожали шесть версий (кроме самой дорогой) — журнал За рулем

Chevrolet Niva: подорожали шесть версий (кроме самой дорогой)

Пять из семи комплектаций внедорожника выросли в цене на 3–35 тыс. рублей.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

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Вышла самая дешевая версия Chevrolet Niva: всего 667 тыс.

Самая доступная версия Chevrolet Niva «Суперлайт» (SL) появилась в продаже на российском рынке только в сентябре, но с нового года обойдется на 3 тыс. рублей дороже — в 670 тысяч, сообщает сайт «Цена Авто», проведя мониторинг цен на новые автомобили в России.

Версии L, LC, LE и LEM выросли в цене на 14–15 тыс. руб., а комплектация GLC подорожала сразу на 35 тыс. рублей. Топовая LEM+ стоит по-прежнему 844 тыс. рублей.

Таким образом, на российском рынке представлено 7 комплектаций модели по следующим ценам (без учета скидок и спецпредложений):

  • SL — 670 000 руб.
  • L — 701 000 руб.
  • LC — 751 000 руб.
  • LE — 787 000 руб.
  • GLC — 834 000 руб.
  • LEM — 834 000 руб.
  • LEM+ — 844 000 руб.

  • Внедорожник Chevy Niva снова будут выпускать под брендом Lada: АВТОВАЗ выкупил у General Motors долю совместного предприятия.

Фото: depositphotos.com

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Отзывы о Chevrolet Niva (18)

Chevrolet 2012 / срок владения более 5 лет

Комментарий:

Где можно сделать предлагаемое усовершенствование ?

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