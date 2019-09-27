Вышла самая дешевая версия Chevrolet Niva: всего 667 тыс.

GM-АВТОВАЗ выпустил комплектацию «Суперлайт» (SL).

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У Chevrolet Niva SL неокрашенные бамперы, штампованные черные диски и единственный доступный цвет — белый неметаллик «Айсберг». Но зато стоит такой автомобиль 667 000 рублей — до сих пор начальная комплектация (L) заявлялась в 680 000 рублей.

Автомобиль предназначен тем, кто ищет настоящий внедорожник, но не желает переплачивать за лишние функции. Поэтому оснащение автомобиля несколько обеднело: в нем нет электростеклоподъемников передних дверей, центрального замка, обогрева зоны ног задних пассажиров и USB—розетки. Минимальный набор оснащения теперь включает: изотермические стекла, корректор наклона фар, салонный фильтр, задние складываемые сиденья в пропорции 60/40, регулируемую по высоте рулевую колонку, ABS, подушку безопасности водителя и систему Isofix.

Заказать дешевую Ниву можно будет с 1 октября 2019 года.

По итогам 8 месяцев 2019 года в России продано 13 770 автомобилей Chevrolet Nivа.

С марта GM-АВТОВАЗ устанавливает заводскую мультимедийную систему на свою единственную модель.

Фото: GM-АВТОВАЗ