Вышла самая дешевая версия Chevrolet Niva: всего 667 тыс. — журнал За рулем

Вышла самая дешевая версия Chevrolet Niva: всего 667 тыс.

GM-АВТОВАЗ выпустил комплектацию «Суперлайт» (SL).

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

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Кроссовер или внедорожник — что дороже содержать?

У Chevrolet Niva SL неокрашенные бамперы, штампованные черные диски и единственный доступный цвет — белый неметаллик «Айсберг». Но зато стоит такой автомобиль 667 000 рублей — до сих пор начальная комплектация (L) заявлялась в 680 000 рублей.

Автомобиль предназначен тем, кто ищет настоящий внедорожник, но не желает переплачивать за лишние функции. Поэтому оснащение автомобиля несколько обеднело: в нем нет электростеклоподъемников передних дверей, центрального замка, обогрева зоны ног задних пассажиров и USB—розетки. Минимальный набор оснащения теперь включает: изотермические стекла, корректор наклона фар, салонный фильтр, задние складываемые сиденья в пропорции 60/40, регулируемую по высоте рулевую колонку, ABS, подушку безопасности водителя и систему Isofix.

Заказать дешевую Ниву можно будет с 1 октября 2019 года.

По итогам 8 месяцев 2019 года в России продано 13 770 автомобилей Chevrolet Nivа.

  • С марта GM-АВТОВАЗ устанавливает заводскую мультимедийную систему на свою единственную модель.

Фото: GM-АВТОВАЗ

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Отзывы о Chevrolet Niva (17)

Chevrolet 2016 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Для тех, кто знаком с нивами всех поколений, их объяснять не надо.

Недостатки:

Как и у других автомобилей, их не мало, но в отличии от них, они решаются за адекватные деньги.

Комментарий:

Уж очень не понравилась в обзоре фраза про "пенсионера". Много ли автомобилей сейчас пройдя сотню тысяч километров не попросят хорошего технического обслуживания, причём оно будет не дешёвым, даже по меркам использования бюджетного седана. Нива, все-таки неплохой внедорожник, кто-бы что...

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