АВТОВАЗ заявил о выкупе у General Motors 50% совместного предприятия «GM-АВТОВАЗ», выпускающего Chevrolet Niva.

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ФАС одобрила сделку АВТОВАЗа и General Motors по выкупу доли совместного предприятия. В результате Волжский автозавод станет единственным владельцем СП «GM-АВТОВАЗ». Подробности сделки и, в частности, именно стоимость доли GM не раскрываются.

На совместном предприятии идет сборка популярного внедорожника Niva, продающегося под маркой Chevrolet. Некоторое время там же выпускался седан Viva (на базе Opel Astra), но из-за низкого спроса автомобиль был снят с производства.

Теперь Niva будет снова выпускаться под брендом Lada — легендарное имя возвращается домой, пробыв в собственности GM почти 18 лет, с лета 2001 года. При этом перемены не коснутся сотрудников предприятия, а также поставщиков и других партнеров, включая дилерские центры, для которых предусмотрен переходный период. Естественно, название предприятия поменяется.

Сегодня в России стоимость Chevrolet Niva составляет, без учета скидок, от 667 тыс. до 819 тыс. рублей. Автомобиль оснащается 1,7-литровым двигателем мощностью 80 л.с., механической коробкой и системой полного привода с раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала.

АВТОВАЗ временно отказался от вывода на рынок обновленного внедорожника Lada 4x4.

Фото: СП «GM-АВТОВАЗ»