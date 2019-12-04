На рестайлинговые Lada 4x4 пока не хватило сил

27 ноября на АВТОВАЗе начался выпуск рестайлинговых Lada 4x4, сообщали источники с предприятия. Однако что-то пошло не так.

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Сходившие с конвейера обновленные Lada 4x4 шли как серийные, но в серию все-таки не пойдут, пишет сегодня Lada.Oнлайн. В этих машинах были выявлены недочеты, которые нуждаются в доработке. Поэтому было решено изменить статус выпуска этих внедорожников с серийного на предсерийный, а значит, на отгрузку они не пойдут.

Предсерийные Lada 4x4 продолжат сходить с конвейера: как и планировалось, до конца декабря их выпустят 2500 штук, но серийное производство отложили, и когда оно начнется — неизвестно, сообщил источник, приближенный к заводу.

В пресс-центре АВТОВАЗа вообще отрицают факт старта серийного производства обновленной Лады 4x4.

Ранее портал отмечал, что все автомобили 2020 модельного года оснащаются боковой подушкой безопасности, однако руль ставили старый, новый — с фронтальной подушкой безопасности — ожидали в ближайшие два месяца, поставки задержали в связи с нехваткой средств.

Подробнее о доработках салона обновленной Лады 4х4 читайте здесь.

Фото: Lada