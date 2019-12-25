Рокировочка: Chevy Niva «переедет» на основной конвейер АВТОВАЗа

А место ее сборки займет московский завод «Рено Россия».

Возможно, Chevrolet Niva скоро перестанут выпускать на предприятии GM-АВТОВАЗ и ее сборка переедет на третью нитку основного конвейера Волжского автозавода, сообщает источник drom.ru. Эту производственную линию модернизировали в 2014–2015 годах: там хотели выпускать Весту, но потом передумали, и Веста «уехала» в Ижевск.

На нитке, рассчитанной на 220 тыс. автомобилей в год, сначала выпускали Приору, а потом конвейер загрузили производством Лады 4х4 и ее длиннобазной версии (ВАЗ 2131) из ОПП. Однако конвейер недозагружен и работает лишь на пятую часть своей мощности.

По сведениям издания, производство Нивы перенесут в периметр АВТОВАЗа в 2021 году, и скорее всего, это будет уже рестайлинговая модель. Причем возрождать проект модернизации, разработанный СП GM-АВТОВАЗ, никто не планирует, АВТОВАЗ приготовил свой вариант обновления внедорожника, который вновь будут выпускать под брендом Lada.

А на площадку GM-АВТОВАЗа хотят перенести московский завод «Рено Россия», но уже после переезда Нивы, и, вероятнее всего, произойдет это не ранее 2022 года.