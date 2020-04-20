Сборка Lada 4x4 может переехать на завод бывшей Chevrolet Niva

На окрасочной линии пробовали покрасить два кузова, но получилось — только один.

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Ввиду того, что в декабре 2019 года АВТОВАЗ выкупил контрольный пакет акций совместного предприятия GM-AVTOVAZ у корпорации GM, в городе Тольятти у АВТОВАЗа теперь имеется два автосборочных производства. Автомобили Lada и, в частности, модель Lada 4x4 собираются на собственных мощностях завода, а внедорожник Niva — на доставшихся в наследство дочерних мощностях, ныне именующихся «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ». Но вероятно, что два родственных полноприводника в будущем совершат рокировку мест сборки.

17 апреля на заводе «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ» покрасили два кузова Lada 4x4, один из которых был в трехдверном, а второй в пятидверном исполнении. С коротким кузовом сложностей не возникло, а вот длиннобазная версия не прошла по габаритам конвейера, пишет паблик For Friends & Для Друзей социальной сети ВКонтакте со ссылкой на собственные источники.

Различные варианты оптимизации производственных процессов рассматриваются на АВТОВАЗе в силу того, что сейчас оба производства — внедорожников Niva и Lada 4x4 — загружены всего на 15–20% от проектной мощности, а также ввиду возможного переноса из Москвы в Тольятти сборки автомобилей Renault, сообщает источник. В рассмотрении у руководства как перенос производства Lada 4x4 на «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ», так и перевод сборки модели Niva на основные мощности АВТОВАЗа.

Так, еще в марте на третьей линии конвейера АВТОВАЗа (как раз там сейчас собирают Lada 4x4) тестировали сборку модели Niva, прежде принадлежавшую марке Chevrolet, а первые слухи о планирующемся переносе сборки «Шнивы» появились еще в январе 2020 года.

Фото: АВТОВАЗ