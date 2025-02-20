Новые имена для Лады: неужели будут такие машины?

На регистрацию в Роспатент поданы товарные знаки Lada – Tigris, Parus и Ariva

В Роспатент поданы заявки на регистрацию трех товарных знаков: Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva, сообщает РИА Новости, ссылаясь на электронную базу ведомства.

Ожидается, что эти знаки могут быть использованы для производства автомобилей, запчастей и аксессуаров, а также конструкторов и моделей транспортных средств, включая те, что управляются дистанционно.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Это нормальная практика. У каждого производителя в загашнике по несколько «перспективных» имен. У некоторых – больше десятка.

Так, на всякий перспективный случай.

До 2030 года АВТОВАЗ обязался выпускать ежегодно новую модель.

Новым машинам, возможно, потребуются новые имена. Вот вазовский минивэн вы как бы назвали?

Минивэн будет построен на базе Весты и получит полноценный семиместный салон. Впервые подробности о нем стали известны во время визита Владимира Путина на АВТОВАЗ.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: РИА Новости и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram