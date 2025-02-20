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Выиграй Ладу!
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Новые имена для Лады: неужели будут такие машины?

На регистрацию в Роспатент поданы товарные знаки Lada – Tigris, Parus и Ariva

В Роспатент поданы заявки на регистрацию трех товарных знаков: Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva, сообщает РИА Новости, ссылаясь на электронную базу ведомства.

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Ожидается, что эти знаки могут быть использованы для производства автомобилей, запчастей и аксессуаров, а также конструкторов и моделей транспортных средств, включая те, что управляются дистанционно.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Это нормальная практика. У каждого производителя в загашнике по несколько «перспективных» имен. У некоторых – больше десятка.

Так, на всякий перспективный случай.

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До 2030 года АВТОВАЗ обязался выпускать ежегодно новую модель.

Новым машинам, возможно, потребуются новые имена. Вот вазовский минивэн вы как бы назвали?

Минивэн будет построен на базе Весты и получит полноценный семиместный салон. Впервые подробности о нем стали известны во время визита Владимира Путина на АВТОВАЗ.

Источник: РИА Новости и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Количество просмотров 21
20.02.2025 
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