Тормозные колодки для Лады — экспертиза «За рулем»
Передние тормозные колодки этого образца появились еще на ВАЗ‑2108, пережили всё «десятое» семейство и Приору, а теперь ставятся на Гранту.
Для испытаний мы купили 11 комплектов по цене от 380 до 4650 рублей, включая вазовский «оригинал».
Испытания проводили на стенде Wanda JF55. Он разработан под тесты в соответствии с европейскими требованиями, при этом может выполнять испытания и по российскому ГОСТу.
Стенд оборудован электронной системой управления для контроля давления тормозной жидкости в суппорте, создаваемых тормозных моментов, оборотов двигателя, температуры пары трения.
Зона расположения диска и колодок обдувается, чтобы их температура не выходила за регламентированную ГОСТом.
Оператору достаточно закрепить тормозной диск с установленной термопарой и смонтировать в суппорт пару испытываемых тормозных колодок. Далее стенд проводит приработку колодок к диску и приступает к определению тормозных характеристик.
Как проверяли?
В соответствии с ГОСТ Р 41.90–99 (Правила ООН № 90) мы провели два испытания:
- при постоянном давлении на поршне суппорта;
- при постоянных тормозных моментах и фиксации давления на поршне суппорта, которое необходимо создавать для поддержания этих моментов.
Второй тест – более суровый, так как диск прогревается сильнее, а с повышением температуры тормоза теряют свои свойства.
При постоянном давлении мы провели 100 условных торможений, а при постоянном моменте – 110 торможений. Условными торможения можно считать потому, что тормозной диск при таких испытаниях никогда не останавливается, а продолжает вращаться с частотой 660 об/мин. А собственно торможением при этом считается подача давления на поршень.
Две тормозные колодки из каждого комплекта испытывали с новым тормозным диском вазовского производства. Предварительно во всех дисках просверлили отверстия для установки проводной термопары, с помощью которой измеряли температуру поверхностей трения.
При каждом испытании определяли коэффициенты трения, в том числе их экстремальные значения.
Результаты испытаний относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждения обо всей одноименной продукции в целом. (Известно, что в зависимости от партии фрикционный материал может быть изменен или модернизирован.)
Перед началом замеров обеспечили приработку колодок к диску. Цель – увеличить пятно контакта не менее чем до 90% от всей площади накладки. Мы стремились обеспечить стопроцентный контакт. Число циклов притирки различалось от бренда к бренду и составило от 3 до 10. Чем больше требовалось циклов притирки, тем колодка жестче и должна, по идее, медленнее изнашиваться.
Основной критерий оценки фрикционных свойств колодок – коэффициент трения. Чем выше его среднее значение, тем лучше. Второй критерий – температура поверхностей трения – можно использовать как справочный, поскольку разные колодки могут иметь оптимальное трение при различных температурах.
Результаты испытаний – на следующей странице.