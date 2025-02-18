Тормозные колодки для Лады — экспертиза «За рулем»

Каждая вторая тормозная колодка для Гранты и других машин АВТОВАЗа на рынке РФ – брак!

Передние тормозные колодки этого образца появились еще на ВАЗ‑2108, пережили всё «десятое» семейство и Приору, а теперь ставятся на Гранту.

Для испытаний мы купили 11 комплектов по цене от 380 до 4650 рублей, включая вазовский «оригинал».

Испытания проводили на стенде Wanda JF55. Он разработан под тесты в соответствии с европейскими требованиями, при этом может выполнять испытания и по российскому ГОСТу.

Стенд оборудован электронной системой управления для контроля давления тормозной жидкости в суппорте, создаваемых тормозных моментов, оборотов двигателя, температуры пары трения.

Зона расположения диска и колодок обдувается, чтобы их температура не выходила за регламентированную ГОСТом.

Испытательный стенд имеет размеры микроавтобуса. Управление стендом, а также проведение испытаний по заданной программе и регистрация показателей полностью компьютеризированы.

Оператору достаточно закрепить тормозной диск с установленной термопарой и смонтировать в суппорт пару испытываемых тормозных колодок. Далее стенд проводит приработку колодок к диску и приступает к определению тормозных характеристик.

Трансмиссионное отделение стенда включает привод шпинделя с датчиком частоты вращения и гидронасос с системой регулировки давления. В рабочем отделении стенда находится шпиндель с закрепленным тормозным диском, суппорт, в который подается жидкость под заданным давлением, и рычажная система, передающая усилие на тензометр, регистрирующий тормозной момент. Сзади виден короб охлаждения рабочей зоны.

Как проверяли?

В соответствии с ГОСТ Р 41.90–99 (Правила ООН № 90) мы провели два испытания:

при постоянном давлении на поршне суппорта;

при постоянных тормозных моментах и фиксации давления на поршне суппорта, которое необходимо создавать для поддержания этих моментов.

Перед тестом и после него колодки проходили процедуру взвешивания для определения темпа износа. Толщина колодки до и после теста проверялась микрометром в четырех точках.

Второй тест – более суровый, так как диск прогревается сильнее, а с повышением температуры тормоза теряют свои свойства.

При постоянном давлении мы провели 100 условных торможений, а при постоянном моменте – 110 торможений. Условными торможения можно считать потому, что тормозной диск при таких испытаниях никогда не останавливается, а продолжает вращаться с частотой 660 об/мин. А собственно торможением при этом считается подача давления на поршень.

Две тормозные колодки из каждого комплекта испытывали с новым тормозным диском вазовского производства. Предварительно во всех дисках просверлили отверстия для установки проводной термопары, с помощью которой измеряли температуру поверхностей трения.

С каждым комплектом колодок использовался новый оригинальный тормозной диск.

При каждом испытании определяли коэффициенты трения, в том числе их экстремальные значения.

Результаты испытаний относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждения обо всей одноименной продукции в целом. (Известно, что в зависимости от партии фрикционный материал может быть изменен или модернизирован.)

В каждый тормозной диск устанавливали поверенную термопару.

Перед началом замеров обеспечили приработку колодок к диску. Цель – увеличить пятно контакта не менее чем до 90% от всей площади накладки. Мы стремились обеспечить стопроцентный контакт. Число циклов притирки различалось от бренда к бренду и составило от 3 до 10. Чем больше требовалось циклов притирки, тем колодка жестче и должна, по идее, медленнее изнашиваться.

Основной критерий оценки фрикционных свойств колодок – коэффициент трения. Чем выше его среднее значение, тем лучше. Второй критерий – температура поверхностей трения – можно использовать как справочный, поскольку разные колодки могут иметь оптимальное трение при различных температурах.

Результаты испытаний – на следующей странице.