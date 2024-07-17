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Почему скрипят тормозные колодки? Можно ли протачивать тормозные диски?

Эксперты «За рулем» ответили на вопросы о тормозной системе автомобиля

Может ли работать вакуумный усилитель при заглушенном моторе?

Да, но недолго. В шланге, связывающем усилитель с впускным трубопроводом двигателя, установлен клапан, препятствующий потере вакуума при остановке мотора. Запас разрежения позволяет несколько раз затормозить с использованием помощи от усилителя, и только потом его действие прекратится.

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Можно ли смешивать тормозные жидкости разных классов?

Ситуация примерно та же, что и с моторными маслами: более современные можно заливать в устаревшие, а вот обратная замена нежелательна. На практике все тормозные жидкости, сделанные на одной основе, – скажем, DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 – можно смешивать между собой.

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Однако применение DOT 3 нежелательно при критически низких температурах или где-то на высокогорье. Да и срок службы таких жидкостей гораздо меньше. Поэтому лучше отдавать предпочтение более высокотемпературным жидкостям, особенно если речь идет о скоростных автомобилях, жаре и горных дорогах.

Особняком стоят только жидкости DOT 5, которые изготовлены на силиконовой основе, – их смешивать с другими нельзя.

Может ли АБС увеличивать тормозной путь?

5 ситуаций, когда АБС только навредит

Может – например, на скользких или гравийных дорогах. Антиблокировочная функция представляет собой компромисс между управляемостью и эффективностью торможения. Даже при нажатии тормозной педали в пол машина с АБС сохраняет возможность откликаться на поворот руля. Однако в глубоком снегу или на песке для торможения эффективнее было бы заблокировать колеса, чтобы они нагребли перед собой «вал» и уперлись в него. АБС так не умеет.

При неисправности АБС автомобиль начинает тормозить хуже, чем машина, не оснащенная такой системой. Дело в том, что в системах АБС не предусмотрены системы ограничения давления в задних тормозных механизмах: этим занимается сама АБС. При этом мало того, что все колеса могут блокироваться, так еще и задние могут блокироваться раньше передних, особенно при незагруженной задней части машины.

Элементы тормозной системы автомобиля с антиблокировочной системой АБС: 1 - плавающая скоба; 2 - шланг тормозного механизма переднего колеса; 3 - трубка тормозного механизма переднего колеса; 4 - бачок гидропривода; 5 - датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 6 - блок АБС; 7 - вакуумный усилитель тормозов; 8 - педальный узел; 9 - педаль тормоза; 10 - шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 - тормозной механизм заднего колеса; 12 - барабан тормозного механизма заднего колеса; 13 - трубка тормозного механизма заднего колеса; 14 - задний трос стояночного тормоза; 15 - рычаг стояночного тормоза; 16 - главный тормозной цилиндр; 17 - диск тормозного механизма переднего колеса.
Элементы тормозной системы автомобиля с антиблокировочной системой АБС: 1 - плавающая скоба; 2 - шланг тормозного механизма переднего колеса; 3 - трубка тормозного механизма переднего колеса; 4 - бачок гидропривода; 5 - датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 6 - блок АБС; 7 - вакуумный усилитель тормозов; 8 - педальный узел; 9 - педаль тормоза; 10 - шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 - тормозной механизм заднего колеса; 12 - барабан тормозного механизма заднего колеса; 13 - трубка тормозного механизма заднего колеса; 14 - задний трос стояночного тормоза; 15 - рычаг стояночного тормоза; 16 - главный тормозной цилиндр; 17 - диск тормозного механизма переднего колеса.

Почему тормозные колодки скрипят?

4 вопроса про тормоза (и ответы экспертов)

Причина любого звука – это колебания, вибрация. Когда при торможении колодки на доли секунды то и дело «прирастают» к диску или барабану, а затем срываются обратно, возникает неприятный звук. Для гашения подобных колебаний на нерабочие поверхности колодки иногда устанавливают противоскрипные накладки, а на рабочих делают скосы. Они сдвигают резонансную частоту колебаний в область неслышимого диапазона.

Другой способ – нанесение на рабочих поверхностях колодок одной или нескольких прорезей. Важно понимать, что изношенные колодки и сами по себе могут издавать характерный скрип – их следует немедленно заменить.

На поверхность колодок наклеены противоскрипные композитные пластины, устанавливается и металлическая пластина того же назначения. И вместе с тем стоит специальная пластина, которая умеет издавать пронзительные звуки. Правда, при полном износе колодок.
На поверхность колодок наклеены противоскрипные композитные пластины, устанавливается и металлическая пластина того же назначения. И вместе с тем стоит специальная пластина, которая умеет издавать пронзительные звуки. Правда, при полном износе колодок.

Можно ли протачивать тормозные диски?

Диски протачивают по трем основным причинам: появилось биение, поверхность покрылась слоем ржавчины при редких поездках или приобрела бороздки и канавки. Во всех случаях первым делом надо проверить, получится ли обеспечить заданную толщину при проточке до исчезновения дефектов.

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При биении проточка обычно дает только временный эффект, потому что материал скорее всего изначально был склонен к деформации – например, при попадании в глубокую лужу с раскаленными тормозами. Тут следует проверить и то, правильно ли установлен диск на ступицу – не попало ли что-то между привалочными плоскостями, что и вызвало биение.

Ржавый диск есть смысл проточить «начисто» и использовать с новыми колодками. Но если поездки будут нечастыми, то всё повторится. А вот при появлении бороздок на поверхности диска можно не делать ничего, по крайней мере до полного износа колодок.

Продолжение следует – заходите почаще!

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Количество просмотров 3
17.07.2024
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
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