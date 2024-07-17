Почему скрипят тормозные колодки? Можно ли протачивать тормозные диски?

Эксперты «За рулем» ответили на вопросы о тормозной системе автомобиля

Может ли работать вакуумный усилитель при заглушенном моторе?

Да, но недолго. В шланге, связывающем усилитель с впускным трубопроводом двигателя, установлен клапан, препятствующий потере вакуума при остановке мотора. Запас разрежения позволяет несколько раз затормозить с использованием помощи от усилителя, и только потом его действие прекратится.

Можно ли смешивать тормозные жидкости разных классов?

Ситуация примерно та же, что и с моторными маслами: более современные можно заливать в устаревшие, а вот обратная замена нежелательна. На практике все тормозные жидкости, сделанные на одной основе, – скажем, DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 – можно смешивать между собой.

Однако применение DOT 3 нежелательно при критически низких температурах или где-то на высокогорье. Да и срок службы таких жидкостей гораздо меньше. Поэтому лучше отдавать предпочтение более высокотемпературным жидкостям, особенно если речь идет о скоростных автомобилях, жаре и горных дорогах.

Особняком стоят только жидкости DOT 5, которые изготовлены на силиконовой основе, – их смешивать с другими нельзя.

Может ли АБС увеличивать тормозной путь?

Может – например, на скользких или гравийных дорогах. Антиблокировочная функция представляет собой компромисс между управляемостью и эффективностью торможения. Даже при нажатии тормозной педали в пол машина с АБС сохраняет возможность откликаться на поворот руля. Однако в глубоком снегу или на песке для торможения эффективнее было бы заблокировать колеса, чтобы они нагребли перед собой «вал» и уперлись в него. АБС так не умеет.

При неисправности АБС автомобиль начинает тормозить хуже, чем машина, не оснащенная такой системой. Дело в том, что в системах АБС не предусмотрены системы ограничения давления в задних тормозных механизмах: этим занимается сама АБС. При этом мало того, что все колеса могут блокироваться, так еще и задние могут блокироваться раньше передних, особенно при незагруженной задней части машины.

Элементы тормозной системы автомобиля с антиблокировочной системой АБС: 1 - плавающая скоба; 2 - шланг тормозного механизма переднего колеса; 3 - трубка тормозного механизма переднего колеса; 4 - бачок гидропривода; 5 - датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 6 - блок АБС; 7 - вакуумный усилитель тормозов; 8 - педальный узел; 9 - педаль тормоза; 10 - шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 - тормозной механизм заднего колеса; 12 - барабан тормозного механизма заднего колеса; 13 - трубка тормозного механизма заднего колеса; 14 - задний трос стояночного тормоза; 15 - рычаг стояночного тормоза; 16 - главный тормозной цилиндр; 17 - диск тормозного механизма переднего колеса.

Почему тормозные колодки скрипят?

Причина любого звука – это колебания, вибрация. Когда при торможении колодки на доли секунды то и дело «прирастают» к диску или барабану, а затем срываются обратно, возникает неприятный звук. Для гашения подобных колебаний на нерабочие поверхности колодки иногда устанавливают противоскрипные накладки, а на рабочих делают скосы. Они сдвигают резонансную частоту колебаний в область неслышимого диапазона.

Другой способ – нанесение на рабочих поверхностях колодок одной или нескольких прорезей. Важно понимать, что изношенные колодки и сами по себе могут издавать характерный скрип – их следует немедленно заменить.

На поверхность колодок наклеены противоскрипные композитные пластины, устанавливается и металлическая пластина того же назначения. И вместе с тем стоит специальная пластина, которая умеет издавать пронзительные звуки. Правда, при полном износе колодок.

Можно ли протачивать тормозные диски?

Диски протачивают по трем основным причинам: появилось биение, поверхность покрылась слоем ржавчины при редких поездках или приобрела бороздки и канавки. Во всех случаях первым делом надо проверить, получится ли обеспечить заданную толщину при проточке до исчезновения дефектов.

При биении проточка обычно дает только временный эффект, потому что материал скорее всего изначально был склонен к деформации – например, при попадании в глубокую лужу с раскаленными тормозами. Тут следует проверить и то, правильно ли установлен диск на ступицу – не попало ли что-то между привалочными плоскостями, что и вызвало биение.

Ржавый диск есть смысл проточить «начисто» и использовать с новыми колодками. Но если поездки будут нечастыми, то всё повторится. А вот при появлении бороздок на поверхности диска можно не делать ничего, по крайней мере до полного износа колодок.

Продолжение следует – заходите почаще!

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