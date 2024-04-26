Как понять по виду, какие тормозные колодки дешевые, а какие дорогие?

Эксперт «За рулем» объяснил, чем отличаются тормозные колодки для разных машин

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Если фирма делает классные тормозные колодки, скажем, для BMW, то и для дешевой машины они будут такими же?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель:

– Вовсе необязательно. Не надо путать качество колодок и идентичность их характеристик.

Для условной Лады Гранты это будут качественные колодки, но сделанные из совершенно другой смеси. Их подберут под мощность двигателя, характеристики автомобиля – при этом они будут дешевле и меньше по размерам.

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