Как понять по виду, какие тормозные колодки дешевые, а какие дорогие?
Эксперт «За рулем» объяснил, чем отличаются тормозные колодки для разных машин
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Если фирма делает классные тормозные колодки, скажем, для BMW, то и для дешевой машины они будут такими же?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель:
– Вовсе необязательно. Не надо путать качество колодок и идентичность их характеристик.
Для условной Лады Гранты это будут качественные колодки, но сделанные из совершенно другой смеси. Их подберут под мощность двигателя, характеристики автомобиля – при этом они будут дешевле и меньше по размерам.
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Фото:freepik / senivpetro и «За рулем»
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26.04.2024
Фото:freepik / senivpetro и «За рулем»
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