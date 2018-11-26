12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

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Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

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Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

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Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.