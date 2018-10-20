Как узнать, не подкусывают ли тормозные колодки

Читатель журнала «За рулем» — бывалый автомобилист — прислал в рубрику «Советы бывалых» письмо, в котором рассказал, как проверить состояние тормозных колодок своего автомобиля с помощью дешевенького пирометра. И получил за идею заслуженный приз.

ТОРМОЗА ПОД КОНТРОЛЕМ

Д. Спиридонов, Московская область

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Чтобы проверить, не подкусывают ли у моей машины тормозные колодки, использовал простенький пирометр, дистанционно измеряющий температуру. Прибор ценой около пятисот рублей покупался для других целей, но и в новой роли оказался очень хорош.

Сравнив попарно температуру передних и задних тормозных дисков, я сразу обнаружил, что одно заднее колесо притормаживает. При разборке выяснил, что причина — заедание колодки в направляющей.

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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