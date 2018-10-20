Как узнать, не подкусывают ли тормозные колодки

ТОРМОЗА ПОД КОНТРОЛЕМ
Д. Спиридонов, Московская область
Чтобы проверить, не подкусывают ли у моей машины тормозные колодки, использовал простенький пирометр, дистанционно измеряющий температуру. Прибор ценой около пятисот рублей покупался для других целей, но и в новой роли оказался очень хорош.
Сравнив попарно температуру передних и задних тормозных дисков, я сразу обнаружил, что одно заднее колесо притормаживает. При разборке выяснил, что причина — заедание колодки в направляющей.
Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.
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