«Китаец» или Duster? Что собой представляет Lada Azimut

АВТОВАЗ опубликовал официальные фото нового кроссовера Lada Azimut

В рамках 28-го Петербургского международного экономического форума АВТОВАЗ провел премьеру нового кроссовера Lada Azimut, созданного на платформе Vesta.

Уже доступны технические данные и официальные студийные фотографии новинки, которые мы в галерее под этой публикацией дополняем собственными снимками, сделанными на стартовавшем в Петербурге форуме. Что ж, дизайн Lada Azimut оставляет противоречивое впечатление и порождает у наших читателей вопросы: что было основой, источником вдохновения? С чего копировали – с китайских паркетников или нового Dacia Duster?

Обратимся к свежему пресс-релизу, выпущенному АВТОВАЗом по случаю премьеры: «Разработка автомобиля выполнена силами российских специалистов: от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем, функций и ходовых качеств модели».

А вот как в январе 2025 года говорил говорил о перспективном кроссовере президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев: «Наши дизайнеры говорили, что они вдохновлялись идеями конструктивизма в архитектуре, гаджетами современными».

К слову, родство с Dacia/Renault Duster третьего поколения у Lada Azimut действительно едва ли можно проследить. Вазовским «родственником» Дастера по бывшему альянсу должна была стать Lada Niva, о чем «За рулем» рассказывал в момент появления концепта Lada T-134. Но это совсем другая история.

Явного «китайского следа» в дизайне тоже не прослеживается, если только не брать совсем отдельные элементы, которые постарались объединить под неким общим стилистическим началом – но так сейчас делают почти все. Пожалуй, резюмируем еще одной фразой из пресс-релиза: «фирменный "Икс-стиль" получил новое прочтение, приблизившись в ходе своей эволюции к минималистичному дизайну электронных гаджетов». Ну, ок... А вы как считаете, удалась дизайнерам внешка Азимута?