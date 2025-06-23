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Заглянули в багажник кроссовера Lada Azimut!

Максим Кадаков: у кроссовера Lada Azimut получился очень достойный багажник

НА ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ показал перспективный кроссовер Lada Azimut, и «За рулем» раскрыл некоторые подробности об этой машине.

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Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков заглянул, в частности, в багажник Азимута.

Впечатления — положительные: дверь имеет электропривод, а само пространство организовано сравни вестовскому: ровные стенки, два органайзера под крышками, ниша под канистру с омывайкой.

По словам директора по продукции АВТОВАЗа Олега Груненкова, емкость багажника представленной машины составляет 508 литров, но инженеры оптимизируют пространство, чтобы в серию пошел еще более вместительный вариант.

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Напомним, в серийном производстве кроссовер Lada Azimut ожидается в 2026 году.

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Модель получит гамму силовых агрегатов, состоящую из форсированных вазовских двигателей 1.6 (120 л.с.) и 1.8 (132 л.с.) в паре с китайскими 6-ступенчатой МКП или вариатором, а в перспективе обещан 1.5 турбо (150 л.с.) и гидроавтомат.

По габаритам Азимут крупнее, чем Hyundai Creta, но чуть компактнее, чем Haval Jolion. В оснащении – несколько продвинутых функций: например, мультимедиа от Сбера с ChatGPT и беспрецедентный обогрев боковых стекол.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 19611
23.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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