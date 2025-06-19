Lada Azimut — он больше Весты Кросс? А как насчет конкурентов?

Ладу Azimut сравнили с Вестой SW Cross и кроссоверами Hyundai Creta и Haval Jolion

На проходящем в Санкт-Петербурге форуме ПМЭФ-2025, где состоялась премьера кроссовера Lada Azimut, директор по продукции АВТОВАЗа Олег Груненков назвал массогабаритные характеристики новинки, которая должна стартовать в серии уже в 2026 году.

Он сообщил, что Азимут будет иметь 4416 мм в длину, 1838 мм в ширину, 1607 мм в высоту. Колесная база – 2675 мм, клиренс – 208 миллиметров. Масса автомобиля в снаряженном состоянии, в зависимости от комплектации, составит от 1490 до 1585 кг. Интересно «привязать» эти показатели к реальности, сравнив с чем-то, что уже хорошо известно на авторынке. Например, с универсалом Vesta SW Cross, на модернизированной платформе которого Азимут и построен.

Получается, что кроссовер Azimut на 29 мм короче, чем Vesta SW Cross. При этом он на 53 мм шире и на 85 мм выше, а также имеет на 40 мм более длинную колесную базу и буквально на 5 мм более высокий клиренс. Но Веста гораздо легче: снаряженная масса кросс-универсала составляет 1275–1415 кг.

Возьмем еще пару примеров, сравнив размеры Азимута с кроссоверами Hyundai Creta (он же Solaris HC) и Haval Jolion. И получим, что российский кроссовер заметно длиннее корейского – на 116 мм. При этом он на 48 мм шире и на 13 мм ниже «корейца», выигрывая по колесной базе (+65 мм) и клиренсу (+18 мм). И Крета весит меньше – 1270–1495 кг.

А вот с Джолионом ситуация иная: при почти идентичной ширине кузова у «китайца» перевес по длине (+56 мм), но более приземистый силуэт (-33 мм) и на 25 мм более просторная колесная база. Зато по клиренсу опять выигрывает Азимут: 208 мм против 190 мм. Что до снаряженной массы, то Haval Jolion имеет версии как легче, так и тяжелее Азимута: 1420-1625 кг. Тут стоит отметить, что и Solaris HC, и Haval Jolion имеют версии с полным приводом, тогда как Lada Azimut будет исключительно переднеприводным.