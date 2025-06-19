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Необычная фишка Lada Azimut — такого нет ни у одной машины!

Кроссовер Lada Azimut станет первой в мире моделью с обогревом боковых стекол

Только что представленный на ПМЭФ-2025 перспективный кроссовер Lada Azimut получит необычную функцию – обогрев передних боковых стекол.

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Как замечает источник, поначалу этот пункт в официальном пресс-релизе многие не заметили или сочли ошибкой, однако представители АВТОВАЗа заверяют, что все именно так, как написано.

Конструктивно обогрев передних боковых стекол будет реализован так же, как обычно на передних и задних стеклах – с помощью интегрированных нитей накаливания. На АВТОВАЗе сообщают, что такое решение впервые будет реализовано на серийном автомобиле.

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Ранее «За рулем» подробно рассказал, каким будет оснащение Азимута в базовой версии и в более продвинутых комплектациях.

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Напомним, в «минималке» у кроссовера будут медиасистема (10", 6 динамиков, онлайн-сервисы), цифровые приборы, камера, светодиодная оптика, контроль давления в шинах, бесключевой доступ и колесные диски 16". В «топе» – тот самый обогрев боковых стекол, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический ручник, система выбора режима движения и колеса 18".

В серию модель пойдет в 2026 году.

Источник: Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1299
19.06.2025 
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