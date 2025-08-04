#
Chery Tiggo 4 и Haval Jolion — чей покупатель оказался внимательнее

Эксперт Милешкин сравнил два самых популярных кроссовера Chery и Haval

По данным «Автостата», за первое полугодие текущего года в России продали 25,6 тысячи кроссоверов Haval Jolion. Он с большим отрывом лидирует среди всех кроссоверов и внедорожников, обходя даже вазовские Нивы. На восьмом месте в топ-10 находится Chery Tiggo 4 Pro – предыдущая итерация ныне продающегося Tiggo 4 — с результатом 11,9 тысячи автомобилей.

Перед нами два обновившихся в прошлом году кроссовера – и оба в топ-10 продаж. Сложно ли между ними выбрать?

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Особенности Chery Tiggo 4 и Haval Jolion

При обновлении на российском рынке осенью прошлого года Chery Tiggo 4 Pro вопреки китайской традиции не добавил к имени очередную приставку (по аналогии с Tiggo 7 это должно было быть слово Max), а вообще избавился от них. «Четверка» — типичный представитель сегмента В. Его длина составляет 4320 мм, а колесная база — 2610 мм.

Chery Tiggo 4 после осеннего рестайлинга стал выглядеть современнее. В частности, сзади появился модный «монофонарь».
Chery Tiggo 4 после осеннего рестайлинга стал выглядеть современнее. В частности, сзади появился модный «монофонарь».

Haval Jolion формально выступает в том же классе, но несколько больше конкурентов: он на 152 мм длиннее, чем Tiggo 4, а расстояние между осями у него больше на 90 мм. Это обеспечивает, прежде всего, дополнительный простор для пассажиров второго ряда.

Принципиальное преимущество Джолиона перед конкурентами – наличие полноприводных версий. Tiggo 4 (во всех предыдущих и в нынешней версии) бывает только с приводом на передние колеса. Конечно, в недорогом сегменте наличие полного привода необязательно, но при прочих равных привлекательнее может выглядеть модель, у которой он есть.

Haval Jolion прочно занимает первое место по продажам среди новых иномарок.
Haval Jolion прочно занимает первое место по продажам среди новых иномарок.

Львиная доля комплектаций у обеих моделей оснащается турбомотором и преселективным роботом. За последние годы, из-за переполненного «китайцами» рынка, российские автомобилисты попривыкли к современным агрегатам. Однако многим они не нужны: конструкция сложнее, возможный ремонт дороже.

Единственное отличие, которое может предложить Haval, — это механическая коробка в начальной комплектации. У Chery в минималке тоже «ручка», но вдобавок к ней прилагается простой атмосферный двигатель.

Варианты и цены Chery Tiggo 4 и Haval Jolion

Базовый Jolion Comfort с 6-ступенчатой механикой и турбомотором мощностью 143 л.с. стоит 2 млн рублей без учета текущих акций и скидок. Фары — галогеновые, салон — тканевый, регулировки сидений — ручные. Зато есть климат- и круиз-контроль, задний подлокотник, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, задний парктроник, медиасистема с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Подушек безопасности только две.

Ровно столько же стоит Tiggo 4 MT Line. Но его атмосферник на 30 сил слабее турбомотора Джолиона, а в коробке передач на одну ступень меньше. Колеса меньшей размерности — 16 дюймов вместо 17 — можно записать, наоборот, в плюсы: шины и диски дешевле, а для наших дорог больший профиль удобнее и практичнее.

Интерьер Chery Tiggo 4, по нынешним меркам, оформлен традиционным образом.
Интерьер Chery Tiggo 4, по нынешним меркам, оформлен традиционным образом.

«Четверка» оснащена LED-фарами, датчиком света, ручным кондиционером, круиз-контролем, двумя подушками безопасности, задним парктроником. На обогревы машина богата: руль, форсунки, ветровое стекло и передние кресла (правда, только сиденья).

Следующая по иерархии версия Haval Jolion Elite не только переходит на роботизированную коробку, но и получает больше оборудования. Поэтому ее цена составляет уже 2,25 млн рублей. Машина богаче на LED-фары, обогрев руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя, камеру заднего вида, фирменную телематику и почему-то на исключенную из «базы» полку багажника.

У Chery Tiggo 4 Active за 2,22 млн — 147-сильный турбодвигатель 1.5 с роботизированной коробкой. У такой машины четыре подушки безопасности вместо двух, диски на размер больше, передний парктроник, датчик дождя, полностью цифровая приборная панель, щедрый набор USB-портов. Появляется и обогрев спинок передних кресел.

Haval Jolion внутри выглядит богаче, чем можно ожидать от машины такого класса и по такой цене. Есть три цветовых решения на выбор.
Haval Jolion внутри выглядит богаче, чем можно ожидать от машины такого класса и по такой цене. Есть три цветовых решения на выбор.

Haval Jolion Premium за 2,45 млн рублей предлагает шесть подушек безопасности, 18-дюймовые диски, вентиляцию сиденья водителя, обогрев заднего дивана, тонировку задних стекол, отделку экокожей с возможностью выбора из трех цветовых решений, электрорегулировку передних кресел, фоновую подсветку на 64 оттенка, двухзонный климат-контроль вместо однозонного, полностью цифровую приборную панель, увеличенный с 10,3 до 12,3 дюймов дисплей мультимедийной системы и камеры кругового обзора.

Tiggo 4 в исполнении Prime стоит 2,35 млн рублей. За эти деньги покупатель дополнительно получает электропривод складывания зеркал, камеры кругового обзора, семь подушек безопасности, электрорегулировки передних сидений, обогрев заднего дивана и беспроводную зарядку смартфона. В топовой комплектации (2,62 млн рублей) появятся только люк и комплекс систем активной безопасности. Не слишком щедрый набор за дополнительные 270 тысяч рублей.

Аналогично оснащенный Haval Jolion стоит 2,75 млн рублей, но у него будет и полный привод. К слову, цены AWD-версий Джолиона начинаются с 2,4 млн рублей.

Итоги сравнения Chery Tiggo 4 и Haval Jolion

Haval Jolion за схожую с Chery Tiggo 4 стоимость будет крупнее и немного лучше оснащен. Если покупатель готов доплатить, то получит полный привод, которого у «четверки» нет.

Быть немного привлекательнее по цене Хавейлу позволяет собственный завод полного цикла в Тульской области, тогда как Chery импортируется из Китая.

Впрочем, на пороге старт продаж локализованного бренда Tenet, под которым, по предварительной информации, у Tiggo 4 (а это будет он) появятся и все ведущие колеса.

