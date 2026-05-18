Россияне начали оформлять больше автокредитов

ОКБ: в апреле объем выданных автокредитов достиг 163 млрд рублей

В апреле 2026-го россияне оформили 107,22 тысячи автокредитов – это на 3% меньше мартовского показателя, но аж на 21% больше, чем в том же месяце прошлого года. Такие данные опубликовало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Денежный объем выдач при этом составил 163 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он просел на 5% (тогда было 171,20 млрд), а относительно апреля 2025 года взлетел на 44%. Интересно, что доля кредитов на новые машины держится стабильной: 71% от числа сделок и 72% от суммы выданных средств. Год назад эти показатели составляли 64% в обоих случаях.

Средний чек автокредита в апреле – 1,52 млн рублей, хотя в марте было 1,55 млн. Если брать отдельно новые автомобили, то средняя сумма снизилась с 1,60 до 1,55 млн рублей, а на подержанные – с 1,48 до 1,46 млн. Получается, что люди берут чуть меньше денег на каждую отдельную покупку, но активнее идут в банки в целом.

Динамика за первые четыре месяца

За январь – апрель 2026 года в общей сложности выдали 357,22 тысячи автокредитов на 547,85 млрд рублей. В среднем ежемесячно банки выдают около 136,96 млрд. Для сравнения: за аналогичный период 2025-го было выдано 316,42 тысячи кредитов на сумму 394,16 млрд рублей (в среднем 98,54 млрд в месяц). То есть прирост по количеству составил 13%, а по объему – все 39%.

Лидеры по автокредитованию

Традиционно больше всего займов на машины берут в столичном регионе. На первом месте Москва – 7,5 тысячи кредитов на 15,44 млрд рублей, следом – Московская область: 7,28 тысячи сделок на 13,52 млрд. Замыкает тройку Санкт-Петербург с 5,28 тысячи кредитов и общей суммой 9,33 млрд.

В топ-5 также попали Татарстан (5,52 тыс. кредитов на 7,82 млрд) и Краснодарский край (4,23 тыс. на 7,05 млрд).

