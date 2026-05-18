#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер ESTEO MX
18 мая
Поездки перестанут быть рутиной: новый российский бренд обещает нечто большее
Модельный ряд кроссоверов бренда ESTEO охватит...
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
18 мая
Как спасти салон автомобиля от летней жары без кондиционера
Инженер Лазарев: как снизить температуру в...
Changan Eado Plus
18 мая
Начались продажи большого Changan за миллион рублей: подробности
От 1,1 млн рублей, 103-сильный мотор: Changan...

Россияне начали оформлять больше автокредитов

ОКБ: в апреле объем выданных автокредитов достиг 163 млрд рублей

В апреле 2026-го россияне оформили 107,22 тысячи автокредитов – это на 3% меньше мартовского показателя, но аж на 21% больше, чем в том же месяце прошлого года. Такие данные опубликовало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Денежный объем выдач при этом составил 163 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он просел на 5% (тогда было 171,20 млрд), а относительно апреля 2025 года взлетел на 44%. Интересно, что доля кредитов на новые машины держится стабильной: 71% от числа сделок и 72% от суммы выданных средств. Год назад эти показатели составляли 64% в обоих случаях.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
50 лет легендарной «шестерке»: рассказываем о малоизвестных фактах ее истории

Средний чек автокредита в апреле – 1,52 млн рублей, хотя в марте было 1,55 млн. Если брать отдельно новые автомобили, то средняя сумма снизилась с 1,60 до 1,55 млн рублей, а на подержанные – с 1,48 до 1,46 млн. Получается, что люди берут чуть меньше денег на каждую отдельную покупку, но активнее идут в банки в целом.

Динамика за первые четыре месяца

За январь – апрель 2026 года в общей сложности выдали 357,22 тысячи автокредитов на 547,85 млрд рублей. В среднем ежемесячно банки выдают около 136,96 млрд. Для сравнения: за аналогичный период 2025-го было выдано 316,42 тысячи кредитов на сумму 394,16 млрд рублей (в среднем 98,54 млрд в месяц). То есть прирост по количеству составил 13%, а по объему – все 39%.

Рекомендуем
Эвакуируют ли машину, закрывающую съезд с тротуара на дорогу?

Лидеры по автокредитованию

Традиционно больше всего займов на машины берут в столичном регионе. На первом месте Москва – 7,5 тысячи кредитов на 15,44 млрд рублей, следом – Московская область: 7,28 тысячи сделок на 13,52 млрд. Замыкает тройку Санкт-Петербург с 5,28 тысячи кредитов и общей суммой 9,33 млрд.

В топ-5 также попали Татарстан (5,52 тыс. кредитов на 7,82 млрд) и Краснодарский край (4,23 тыс. на 7,05 млрд).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем
Получи билет от «За рулем»!

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 16
18.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0