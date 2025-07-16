Полный привод и 8-ступенчатый автомат ZF: новый китайский внедорожник уже в РФ

Опубликован тест-драйв китайского Foton Tunland V9

Пикап Foton Tunland V9 – это, в некоем смысле, китайская копия пикапа Dodge Ram. Обладает ли он харизмой оригинала? В характере большим американским пикапам не откажешь. Но обладать ими ой как недешево: огромный расход топлива, да и транспортный налог велик. Не говоря уж про стоимость самого автомобиля.

Китайский Foton предложил компромисс. Пикап Foton V9 с лица похож на Ram, но под капотом – экономичный дизель мощностью 159 л. с. А стоит он новый как десятилетний «американец».

Двигатель и расход топлива

Не маловато ли двухлитрового турбодизеля полноразмерному пикапу? Не прошу пятилитровый мотор V8, но может быть что-то среднее?

Острой сердечной недостаточности я не ощутил. По факту V9 без мотора V8 неплохо ускоряется и не скисает после 100 км/ч. Момент в 410 Н·м – всему голова. А еще есть дополнительные 60 Н·м от электромотора.

Foton Tunland V9. Цена в России от 5 550 000 ₽

Foton V9 – это мягкий гибрид с дополнительной 48‑вольтовой батареей и мотор-генератором, дополнительно «подкручивающим» двигатель. Он же, судя по всему, работает стартером – пуск очень мягкий.

Стартер-генератор расположен на левой части блока.

Расход топлива не шокирует – здоровенный пикап в среднем ест чуть больше десяти литров на сотню.

И всё же в гамме хотелось бы иметь и бензиновый двигатель. Да помощнее!

Гибридная батарея на 48 В и блок управления – за спинкой второго ряда.

Foton V7 Еще один полноразмерный пикап у Фотона – это V7. Внешне он напоминает Ford F‑150. Но по сути это немного упрощенный Foton V9. Вместо электрического усилителя в рулевом управлении стоит гидравлический. Как следствие, у V7 отсутствует пакет ассистентов движения. В задней подвеске вместо пружин – более традиционные рессоры. Двигатель и коробка передач аналогичны. Стоит Foton Tunland V7 не сильно дешевле – 5,25 млн рублей.

Полный привод

Автомат можно не трогать. Восьмиступенчатый ZF отлично чувствует себя во всех условиях. В раздаточной коробке вместо дифференциала трудится многодисковая муфта подключения передка. Можно предположить, что это слабое звено трансмиссии.

Отличная посадка, отличные материалы. А размеры! Центральный тоннель впору назвать бульваром.

Прибор в нижней части тахометра выдает гибридную сущность пикапа. Левая шайба отвечает за выбор режимов (всего их шесть), правая – за управление трансмиссией.

Помимо наличия понижающей передачи, есть блокировки обоих межколесных дифференциалов. Но и электронная имитация межколесных блокировок работает грамотно – при выборе одного из трех внедорожных режимов. Когда я внаглую ехал по диагонали через исчерченную колеей глину, Foton V9 ­уверенно шел вперед.

На втором ряду довольно много места. И даже спинка имеет нормальный наклон, что в пикапах случается нечасто. В торце центрального тоннеля – розетка на 220 В.

Хорошо, что еще и шины стояли с внедорожным уклоном, типа АТ. Хотя размер обувки я бы выбрал побольше. Конечно, маленькими колеса 265/70 R18 не назовешь, но арки вместят больший размер, да и внешней суровости это добавит.

Цена

Foton V9 заслуживает внимания уже тем, что он полноразмерный. В отличие от всех остальных пикапов на нашем рынке, его кузов вмещает два европоддона и даже кое-какую некрупную технику вроде квадроцикла или снегохода. А в салоне не пахнет утилитарностью.

У борта есть газовые доводчики и выдвижная подножка.

Впрочем, доступностью тоже. Foton V9 в единственной версии стоит 5,55 млн рублей. Утешать себя можно тем, что американский оригинал втрое дороже.

Две межколесные блокировки, понижающий ряд, большой клиренс делают V9 отличным прохо­димцем.

Полноразмерный пикап без намека на утилитарность Мощный бензиновый двигатель не помешал бы

Foton Tunland V9

Длина / ширина / высота / база 5617 / 2090 / 1955 / 3355 мм

5617 / 2090 / 1955 / 3355 мм Снаряженная / полная масса 2380 / 3055 кг

2380 / 3055 кг Размеры грузового отсека 1577×1650×530 мм

1577×1650×530 мм Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 1968 см³; 117 кВт / 159 л. с. при 3600 об/мин; 410 Н·м при 1500–2400 об/мин

дизельный, P4, 16 клапанов, 1968 см³; 117 кВт / 159 л. с. при 3600 об/мин; 410 Н·м при 1500–2400 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 76 л

ДТ / 76 л Расход топлива в смешанном цикле 10,1 л/100 км

10,1 л/100 км Трансмиссия полный привод; А8