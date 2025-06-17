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Масато Катсумата: GAC — это Toyota нового времени

«За рулем» побеседовал с главным техническим директором марки GAC

Будучи японцем, мистер Масато Катсумата, нынешний главный технический директор марки GAC, до 2020 года работал на инженерных и руководящих должностях в Тойоте. В частности, был ведущим инженером Camry поколения XV70, выпущенной в 2017 году. А в 2021-м Катсумата перешел в GAC, где определяет всю инженерную политику бренда.

Мистер Масато Катсумата, главный технический директор марки GAC
Мистер Масато Катсумата, главный технический директор марки GAC

— Катсумата-сан, как вы видите место марки GAC в России и каков, на ваш взгляд, портрет российского покупателя?

— Российский автомобильный рынок большой и разнообразный, и GAC стремится удовлетворить спрос россиян во всех сегментах – от бюджетных до премиальных моделей. Текущая линейка включает в себя кроссоверы GS8 (обычный и в исполнении Traveller), GS4, GS3, минивэн M8 и седан Empow.

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Мы получаем обратную связь от владельцев автомобилей по всей стране. Наша российская команда собирает информацию по разным каналам, включая дилеров, соцсети, службу поддержки клиентов и целевые исследования. Проводим также исследовательские миссии в российских регионах, чтобы понимать рынок.

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Сильная сторона марки GAC – ее 20-летнее партнерство с Тойотой. Мы приняли японские стандарты. Используя тойотовские принципы QDR (качество, долговечность, надежность), методы бережливого производства и экологически чистые технологии, GAC стал конкурентоспособен.

По сути, мы обеспечиваем потребительские качества уровня Тойоты по более доступной цене, и я верю, что GAC является оптимальной заменой автомобилей Toyota для российских автомобилистов.

— Какие свойства автомобилей особенно важны для потребителей в России?

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— Я не раз был в вашей стране и хорошо представляю себе ее дорожные и климатические условия. Опираясь на них и зная предпочтения клиентов, GAC адаптирует машины для России. В частности, используем полную защиту от коррозии, включая специальную обработку для крыши и дверных панелей. Усиливаем и испытываем на российских дорогах подвески.

Зимний пакет включает в себя подогрев лобового стекла, рулевого колеса, сидений и зеркал. Некоторые модели получают полный привод.

И, конечно, важную роль играют харизматичный дизайн, премиальная отделка и комфорт, а также передовые системы безопасности.

— Расскажите поподробнее об антикоррозионной обработке автомобилей, поставляемых в Россию.

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— Внешние панели кузова (например, капот, крылья, боковые панели, дверные панели) изготавливаются из оцинкованной стали. Детали, сделанные горячей штамповкой, имеют алюминиево-кремниевое покрытие. Применяются оптимизированные для России материалы и покрытия для днища, трансмиссии и электрических компонентов, усиленные на флагманских моделях.

Все вместе, включая полную проверку автомобиля, гарантирует коррозионную стойкость в течение более 10 лет.

— Проводите ли вы дорожные испытания в России?

— Да. Тестирование сосредоточено на дальних маршрутах по крупным городам, но не только. Исследуем дорожные и климатические условия, водительские привычки. Кстати, если у вас есть какие-либо рекомендации по маршрутам испытаний или конкретным условиям, мы будем рады их рассмотреть.

— Какова минимальная температура гарантированного холодного запуска двигателя в соответствии со стандартами GAC?

— Например, для двигателя кроссовера GS8 мы гарантируем успешный холодный запуск с первой попытки при температурах до –30°C. Но этот стандарт применим и к другим моделям.

— Почему многие китайские производители, и GAC не исключение, разрешают использовать бензин АИ-92 в высокофорсированных турбомоторах?

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— Мы понимаем, что потребитель, как в Китае, так и в России, не всегда имеет возможность или желание заправляться высококачественным бензином. Поэтому наши моторы сохраняют способность надежно работать на топливе с октановым числом 92.

Однако подчеркну, что мы рекомендуем использовать АИ-95 для полного раскрытия потенциала двигателя по мощности и экономичности. Всегда следуйте рекомендациям производителя, данным в инструкции к машине.

— Планирует ли GAC увеличивать количество физических кнопок в салоне вместо сенсорных панелей?

— Да. Основываясь на исследованиях поведения пользователей, мы собираемся вернуть физические кнопки для наиболее часто используемых функций в новых моделях. Например, обновленный GS8 будет оснащен физическими кнопками управления подогревом задних сидений, встроенными в центральный подлокотник.

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Кроме того, мы оптимизируем интерфейс центрального сенсорного экрана в будущих продуктах, чтобы он обеспечивал интуитивное и удобное взаимодействие. Для российского рынка мы улучшаем русификацию интерфейса, интегрируем в медиасистемы сервисы Яндекса и VK Music, а также голосовое управление на русском языке с поддержкой сторонних приложений.

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Никита Гудков
Фото:GAC
Количество просмотров 12517
17.06.2025 
Фото:GAC
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