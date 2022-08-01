200 сил и 7 мест - тест больших китайских кроссоверов

«Китайцев» с полным приводом и тремя рядами сидений у нас только два. GAC GS8 давно не обновлялся, а Tiggo 8 Pro Max - свежая модель. Кажется, что выбор очевиден? Не спешите.

У марки Chery один только Tiggo 8 представлен в трех лицах (простой, Pro и Pro Max). И это не считая других моделей Tiggo, бренда Exeed и готовящейся к запуску марки Omoda.

GAC предлагает всего три модели. Причем актуальных кроссоверов из них только две. Так что по ассортименту однозначная победа за Chery. А как в остальном?

На асфальте

Tiggo c двигателем 197 л.с. легко уезжает от 190-сильного GS8 — 8,4 с до сотни против 10,1. При этом Chery в среднем на 1,5–2 литра на сотню км экономичнее.

На небольших неровностях оба кроссовера ведут себя одинаково. А вот крупные и острые выбоины Chery проходит помягче (хотя по управляемости и устойчивости тоже далек от идеала). Вдобавок он лучше держит траекторию, не требуя подруливания.

На проселке

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По клиренсу у машин паритет: 170 мм под защитой у GS8, 175 мм — у Tiggo 8 Pro Max. Правда, по умолчанию у обоих будет миллиметров на 15 больше: никакой штатной защиты не предусмотрено. Но если GAC без нее проживет, то Chery с его низко расположенным масляным фильтром она жизненно необходима.

Полный привод — чисто кроссоверный, ничего сверхъестественного на бездорожье не ждите. Принудительно заблокировать муфту нельзя, электронные имитации работают средненько.

Однако на ГАКе стоит классический 6-ступенчатый автомат, который в отличие от преселективного робота Чери стойко сносит нагрузки и не досаждает неприятным запахом.

По кроссоверным меркам геометрическая проходимость у «китайцев» неплохая. Но полный привод на сложном грунте особо не поможет.

Заглянем внутрь

GAC просторнее на втором и третьем рядах, но его передние сиденья не столь удобны, как в Chery. Больше у GS8 и багажник. Однако по качеству материалов Tiggo 8 Pro Max на голову выше. Да и современнее: больше внимания мелочам, изысканнее дизайн, минимум вышедших из моды физических клавиш.

По интерьерам между машинами разница в поколение. Столько кнопок, сколько стоит в GS8 (фото справа), в современных моделях уже не встретишь.

Как оснащены

Обе машины могут оснащаться адаптивным «круизом» с другими ассистентами водителя. У обоих работают они грубовато. Tiggo радует поворотными линзами ближнего света, но стационарные на GS8 светят лучше.

С нужными в нашем климате обогревами порядок. Разве что у ГАКа «холодные» задние сиденья, а у Чери — спинки передних кресел (вентиляции в них тоже нет).

А вот между мультимедийными системами у этих «китайцев» пропасть. На GS8 заметно хуже графика камер, не так скрупулезно русифицировано меню, нет поддержки Android Auto и Apple CarPlay. Да и дисплей заметно меньше. Ответить сопернику модель может только полноценным трехзонным «климатом».

Что взять?

Без учета скидок Chery Tiggo 8 Pro Max стоит 3,9–4,2 млн рублей. GAC GS8 с полным приводом (есть и моноприводные версии) оценивается в 3,39–3,59 млн. Весомая разница! Но часть ее (а то и полностью) могут компенсировать спецпредложения дилеров Chery. И в таком случае Tiggo однозначно предпочтительнее заметно устаревшего конкурента.

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