Skoda представила кроссовер Kodiaq нового поколения в двух исполнениях

Старт продаж нового поколения Skoda Kodiaq намечен на май 2025 года в Индии

Skoda готовится к запуску второго поколения своего флагманского кроссовера Kodiaq в мае 2025 года.

Kodiaq 2025 будет представлен в двух исполнениях: Sportline и Laurin & Klement. Каждый из них ориентирован на своего покупателя, предлагая уникальный набор характеристик и стилистических решений.

Sportline адаптирован под любителей динамики и спортивного стиля. Эта версия выделяется агрессивными черными элементами декора, подчеркивающими плавные, обновленные линии кузова. Стильные, легкосплавные диски добавляют автомобилю стремительности и визуальной мощности. Однако, несмотря на спортивный акцент, комфорт и качество отделки остаются на высочайшем уровне.

Laurin & Klement ориентирован на роскошь. Эта версия, названная в честь основателей компании, представляет собой воплощение элегантности и изысканности. Хромированные детали, добавляющие блеск и шик, и двухцветные колесные диски создают поистине премиальный образ. Салон поражает богатой отделкой из коричневой кожи, подчеркивающей статусность автомобиля.

Под капотом обеих версий скрывается мощный и проверенный 2,0-литровый турбомотор TSI, развивающий 188 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG и полным приводом.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: YouTube Skoda India