Простой и надежный кроссовер Nissan привезли в Россию с ценой ниже 2 млн рублей

Новый Nissan Magnite 2025 года предлагается в РФ с ценами от 1 950 000 рублей

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite изначально разрабатывался для Индии, но неожиданно для многих стал международным хитом. Речь о кроссовере длиной менее четырех метров – машина приезжает в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов. Самое доступное предложение на классифайдах составляет 1,95 миллиона рублей.

Nissan Magnite

Занятная деталь: набравший популярность кроссовер Tenet T4, который собирают в Калуге, стоит выше. После апрельского повышения цен его стартовая отметка перевалила за 2 089 000 рублей. Еще дороже обходится новый компактный паркетник Belgee X50+ из Беларуси – от 2 319 990. А обычный Belgee X50 и вовсе начинается от 2,48 миллиона.

Самый бюджетный вариант нового Magnite нашелся в Кемерово – его предлагают привезти под заказ за 1,95 миллиона. За эти деньги обещают богатое оснащение в комплектации S: цифровая приборка, мультимедиа с сенсорным экраном, однозонный климат-контроль, мультируль в коже с красной прострочкой, парктроники и камера заднего вида с круговым обзором, бесключевой доступ и кнопка старта двигателя, плюс 16-дюймовые литые диски.

Интерьер Nissan Magnite

Чуть дороже – 2,1 миллиона – новый Magnite продают из наличия в Екатеринбурге. Примерно за ту же сумму предлагают привезти машину под заказ во Владивостоке: в этом случае комплектация S, такая же насыщенная. А вот екатеринбургский экземпляр, хоть и дешевле, оснащен скромнее – пластиковый руль с частично урезанной мультифункцией, простая аудиомагнитола и обычная аналоговая приборная панель.

В Санкт-Петербурге тоже можно купить богато оснащенный Magnite прямо сейчас – цены стартуют от 2,19-2,23 миллиона рублей. Всего в Северной столице продается не меньше десятка таких машин в разных комплектациях, самые дорогие достигают 2,5 миллиона.

Рекорд по стоимости установлен в Самаре. За 2,6 миллиона рублей обещают привезти в страну экземпляр топовой версии Acenta Plus. В ней – двухцветная черно-коричневая отделка из кожзама, бесключевой доступ с кнопкой запуска и дистанционным пуском, круговой обзор, задние парктроники, круиз-контроль с ограничителем скорости, автозатемняющееся зеркало заднего вида, аудиосистема DSplay с шестью динамиками и шесть подушек безопасности.

Мотор у всех кроссоверов одинаковый – 1,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 100 лошадиных сил в паре с вариатором и передним приводом.