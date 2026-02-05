Шторки на окнах автомобиля — можно или нет? Глава ГАИ ставит точку в этом вопросе

Установка легкосъемных шторок на передние стекла автомобиля недопустима

Вопрос от читателя «За рулем»:

– На маркетплейсах продаются легкосъемные шторки на стекла автомобилей, сделанные из сетчатой ткани точно по размеру проемов. Как ГАИ смотрит на их использование?

Фарид С., г. Астрахань

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Если такие шторки устанавливаются на задних стеклах и не создают опасности травмирования людей, находящихся внутри салона, никаких претензий к водителю в связи с их использованием быть не может.

Однако шторки, установленные на передних, в том числе боковых стеклах, идут вразрез с требованиями пункта 4.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускающего установку дополнительных предметов или нанесение покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя.

Игнорирование этого требования влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

