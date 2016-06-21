Вы точно попадете в ДТП: 9 советов, как его пережить

У вас есть ОСАГО и даже каско, но, увы, от ДТП не застрахован никто. Одни умудряются сохранять безаварийный стаж годами, другие... Вот небольшая шпаргалка для тех, кто впервые попал в аварию (или еще нет). Бывалым водителям она тоже окажется полезна — в законодательстве кое-что поменялось.

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1. Главный совет, если вы стали участником ДТП и ничего себе и другим не повредили, — не паникуйте. Это всего лишь железо пострадало! Но, как известно, ничто не нервирует человека больше, чем просьба не нервничать. Так что на деле совет обычно оказывается бесполезен. Авария, какой бы она ни была по счету в вашей жизни, в любом случае стрессовая ситуация. Разница лишь в том, что если у вас в голове есть понимание того, как надо действовать, будет легче.

Ну все, приехали….

2. Глупейшая вещь, которую можно сделать, — поддаться страху и начать совершать бесполезные телодвижения: кричать, бегать вокруг поврежденной машины и т.д. В редких случаях люди от испуга и вовсе скрываются с места аварии — все потому, что инстинкт самосохранения подсказывает человеку, что ему следует как можно скорее покинуть опасную территорию. Естественно, так делать не надо. Возьмите себя в руки. В конце концов, все самое страшное (то бишь ДТП) уже свершилось.

3. Для начала заглушите автомобиль, включите аварийку, выставьте знак аварийной остановки, как того требует пункт 2.6 ПДД.

4. Если угрозы здоровью попавших в ДТП нет, зафиксируйте на телефон расположение столкнувшихся автомобилей, точное место аварии и ее последствия. Хорошо, если в кадр попадут не только ваше поврежденное крыло или бампер, но и ближайшие дома с номерными табличками, столбы и другие объекты инфраструктуры — так впоследствии будет проще восстановить полную картину аварии.

5. Сфотографировали? Отлично, а теперь уберите машины с проезжей части, чтобы мелкое ДТП не стало причиной более серьезного инцидента. Далее вариантов несколько.

Вариант А: включаем дипломатию

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6а. Если у участников аварии отсутствуют разногласия в том, кто виноват, повреждения у авто несерьезные, а пострадавших нет, но вдруг вскрылось, что у одного или сразу у обоих водителей нет страховки, легче всего будет просто договориться на месте. Такой вариант удобен всем: платить за ремонт виновнику в любом случае придется — вы просто минуете стадию оформления в ГИБДД, штраф 800 рублей за отсутствие страховки и судебное разбирательство с целью компенсировать ущерб от ДТП.

7а. Важный момент: обязательно обменяйтесь расписками о том, что расчет с виновником аварии произведен на месте и претензий вы друг к другу не имеете. Часто бывает так, что второй участник ДТП после инцидента прямым ходом (сознательно или по глупости) направляется в ГИБДД оформлять аварию. Так что лучше перестраховаться, если не хотите остаться без прав на срок до полутора лет по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»).

Вариант Б: вооружаемся европротоколом

6б. Далеко не каждый водитель (в особенности новичок) способен при первом взгляде на поврежденный автомобиль прикинуть, во сколько ему обойдется ремонт. В этом случае надежнее будет оформить ДТП без вызова полиции с использованием европротокола. Обратите внимание, что с ноября 2018 года самостоятельно оформить ДТП можно даже в случае разногласий между водителями. Для этого была введена новая форма бланка извещения о ДТП, где можно поставить соответствующие отметки.

Остальные условия не изменились: в аварии участвовало два автомобиля, пострадало только имущество, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО или «зеленая карта», сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга — не более 400 тысяч рублей. — Прим. ЗР).

7б. После того как документы оформлены, можно ехать дальше по своим делам. Только не забудьте направить свой экземпляр извещения в страховую компанию в течение 5 дней с момента происшествия.

Вариант В: ГИБДД в помощь

6в. Если хотя бы одно из условий в вашем случае не может быть соблюдено (например, у виновника просрочена страховка или машин в ДТП несколько), без инспекторов не обойтись. Постарайтесь максимально коротко и точно описать дежурному ситуацию и сообщите, есть ли пострадавшие. Не лишним будет также позвонить в свою страховую компанию — специалисты горячей линии подскажут, как действовать дальше и какие документы необходимо будет получить у инспекторов, чтобы претендовать на страховую выплату.

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7в. Ожидание полицейских может затянуться. Потратьте это время на то, чтобы окончательно прийти в себя. Ни в коем случае не следует бесконечно прокручивать в голове мысли о ДТП. Наоборот, постарайтесь отвлечься — поговорите на общие темы с пассажирами, позвоните друзьям или родственникам. Как вариант: покопайтесь в интернете и узнайте, как правильно заполнить объяснительную при ДТП.

Прибывшие инспекторы зафиксируют повреждения автомобилей и возьмут с каждого из участников объяснения. Если есть свидетели, их тоже опросят. Не впадайте в ступор и обращайте внимание сотрудников полиции на те обстоятельства, которые, по вашему мнению, помогут разобраться в произошедшем.

С 2017 года справку о ДТП больше не выдают. Инспектор оформляет аварию и на месте определяет виновника. Ему вручают постановление о привлечении к ответственности, а пострадавшему выдают копию. В спорных ситуациях составляется протокол, который направляется в группу по исполнению административного законодательства (иначе говоря — группу разбора). Участники аварии получают под расписку копии протокола об административном правонарушении.

Едем дальше?

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8. Многим знакома боязнь снова сесть за руль после аварии. По мнению психологов, такой страх имеет много общего с так называемым «афганским синдромом», который свойственен людям, побывавшим в горячих точках. Не вините себя в случившемся: так и до депрессии недалеко. По той же причине не слушайте опытных ездоков с их назидательным «я же тебе говорил, повнимательнее!» Лучше взгляните на ситуацию со стороны и проанализируйте, какие ошибки вы допустили в ходе своего первого ДТП.

9. И не тяните со следующей поездкой за рулем. Да, возможно, поначалу будет тревожно, но чем дольше длится пауза, тем крепче будет ваш страх перед вождением. В конце концов, как мы уже говорили, ДТП случаются со всеми. Тем более что в следующий раз (тьфу-тьфу, конечно) все покажется гораздо проще — проверено авторами «За рулем».

Мнение эксперта

Евгений Шмелев, адвокат:

— Не стесняйтесь проявлять инициативу при сборе доказательств вашей невиновности. Возьмите контакты у очевидцев аварии, попросите инспекторов приобщить к материалам дела запись вашего видеорегистратора. Если неподалеку от места аварии есть камеры видеонаблюдения, дойдите до сотрудников этого магазина (аптеки, банка и т.д.) и попросите руководство предоставить вам запись. Многое будет зависеть от вашей коммуникабельности и настойчивости. Исходя из моей практики, обычно водителям идут навстречу. Сомневаетесь в своих силах — укажите в объяснительной, что инспекторам необходимо истребовать такую видеозапись.

Но важно действовать без фанатизма. Часто в стрессовой ситуации люди начинают наседать на сотрудников полиции и едва ли не устраивают им «срез знаний». Делать этого не следует: во-первых, удивить инспекторов познаниями в правилах оформления ДТП вам вряд ли удастся. А во-вторых, немного странно звать людей на помощь, чтобы потом затевать с ними спор.