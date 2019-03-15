«За рулем» часто напоминает читателям о необходимости соблюдать ПДД. Однако слепое выполнение правил без учета реальной дорожной обстановки иногда приводит к плачевным последствиям. Героиня нашей истории угодила в крупное ДТП, после которого ее машина уже не подлежит восстановлению. И это она еще, считай, хорошо отделалась.

Рассказывает адвокат Андрей Беляков:

«С одной из моих доверительниц произошла неприятная, но весьма поучительная история. Основной посыл заключается в том, что умение быстро оценить ситуацию на дороге зачастую ничуть не менее важно, чем знание ПДД ».

Место «встречи»

Дело было в октябре 2016 года на Ярославском шоссе в Подмосковье. Моя клиентка Екатерина ехала за рулем Citroen C4 Picasso на дачу вместе со своим ньюфаундлендом, который сидел на заднем сиденье. В какой-то момент ехавший впереди Volkswagen Caddy резко затормозил, и девушка его, что называется, «догнала». Авария оказалась несерьезной, пострадали только бамперы. Девушка включила аварийку и уже приготовилась выслушать все, что о ней думает водитель Volkswagen. Но тут оказалось, что машиной управлял ее старый друг, с которым они вместе учились в университете. Какие тут могут быть взаимные претензии? Разве что обсуждение обстоятельств их внезапной встречи.

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Тот факт, что они находятся в третьей из шести полос на достаточно оживленной трассе, нисколько не смутил обоих участников. Они, как и полагается, включили аварийку, выставили знак аварийной остановки и стали дожидаться приезда инспекторов в машине Екатерины. Примерно через 10–15 минут в Citroen девушки сзади неожиданно влетел Nissan Qashqai. Скорость была большая, и от удара машину даже отбросило. Досталось автомобилю моей доверительницы хорошенько — позднее специалисты признали, что он восстановлению не подлежит (как следует из заключения автотехнической экспертизы, на момент аварии стоимость авто составляла около 650 тысяч рублей. —).

Собаку жалко

Примечательно, что сидевший на переднем пассажирском сиденье Егор отделался только легким испугом. А вот Екатерина получила серьезные травмы головы и шеи, ударившись об руль. Последующее лечение затянулось на несколько месяцев. Однако в тот момент девушка больше всего волновалась не за себя — она плакала из-за своей собаки, у которой был сломан позвоночник.

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Проанализировав обстоятельства обоих ДТП, прибывшие на место инспекторы признали в первом случае виновной Екатерину, а во втором — водителя Nissan Qashqai. Впрочем, он и не отрицал, что авария произошла из-за его невнимательности. У водителя имелся полис ОСАГО, однако суммы в 400 тысяч рублей не хватило на покрытие всех расходов, связанных с аварией. Мы с моей доверительницей подготовили исковое заявление с требованием взыскать с водителя Nissan Qashqai дополнительно 336 тысяч рублей в качестве материального ущерба. Причиненный Екатерине моральный вред девушка оценила еще в 500 тысяч рублей. Мы подкрепили наши доводы чеками, в том числе на лечение моей клиентки и ее пса, а также заключением врача о том, что травмы в результате ДТП повлекли временную утрату трудоспособности девушки и т.д. В результате Чертановский районный суд Москвы частично удовлетворил иск и взыскал с хозяина Nissan 350 тысяч рублей в пользу истца, однако на руки эти деньги Екатерина до сих пор пока так и не получила, что связано с длительностью вступления в силу заочного решения суда.

ПДД и здравый смысл

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два участника дорожного движения выполнили все требования ПДД, и тем не менее создали все условия для того, чтобы оказаться в числе пострадавших.

Из этой истории можно вывести любопытную мораль: казалось бы,Конечно, оба водителя не виноваты. Но если вы встали в третьем ряду на трассе, «нарушая поток» машин, неужели вы думаете, что не найдется такого водителя, который ни вашу мигающую аварийку, ни уж тем более знак аварийной остановки не заметит? Знаете, правила правилами, а ведь здравый смысл еще никто не отменял. Столкнулись — сделайте быстро несколько фотографий с места ДТП и отгоните машины в безопасное место. ПДД действуют ровно в той части, когда ты не мешаешь окружающим».

Имейте в виду, что:

Ситуация наших героев — стопроцентный европротокол. О том, как правильно его оформить, можно прочитать вот здесь. Однако прежде чем это делать, сфотографируйте положение машин и уберите их с проезжей части.

Опасаетесь составлять европротокол?- зарисованная на месте ДТП схема (обязательно с подписью всех участников) тоже допускается. Нарисовали — и по машинам, чтобы отъехать в сторону и ждать приезда инспекторов, но обозначив место аварии и следы столкновения знаками аварийной остановки. Если кто-то протаранит пустое обозначенное место — не так жалко…

Сообщая в ГИБДД о том, что на таком-то участке дороги по такому-то адресу произошла авария, уточните, что вы при этом мешаете другим участникам движения — они посоветуют, как вам действовать дальше.

Даже в неподвижном автомобиле ремень безопасности может спасти Вас от травм. Тривиально? Но работает, поскольку вся трасса — место повышенной опасности, а береженого Бог бережет.

Подавая в суд иск на возмещение материального и морального вреда, готовьтесь к тому, что вам стоит присутствовать там лично и за «свои» деньги потратить время и нервы. В такой ситуации вы одновременно выступаете и в качестве обвинителя, и в качестве потерпевшего. Вы когда-нибудь видели, чтобы прокурор не явился на заседание по делу предполагаемого убийцы только потому, что ему не до того?