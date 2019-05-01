Ярмольник проиграл и заплатит ФСО за Мерседес

Хамовнический суд Москвы в последний день апреля поставил точку в затянувшемся судебном разбирательстве между Федеральной службой охраны и известным актером. Спецслужба требовала взыскать с Леонида больше 800 тысяч рублей в связи с произошедшим по его вине ДТП. Однако по решению суда Ярмольник заплатит только (!) 434 тысячи. Листайте материалы дела и смотрите, что можно сделать, если вам выставляет счет такая служба.

Причиной, по которой ФСО подала иск против известного актера, стала авария, произошедшая еще в октябре 2016 года. Дело было на Кутузовском проспекте в Москве. Находясь за рулем своего Mercedes-Benz (модель в материалах дела не уточняется. — Прим. «За рулем»), Леонид Ярмольник, что называется, «собрал» сразу три машины. Одна из них — Mercedes-Benz ML 350 — принадлежала Федеральной службе охраны. Страховая виновника выплатила ФСО положенные по ОСАГО 400 тыс. рублей. Спецслужба факт оплаты признала и первоначально согласилась с итогами экспертной оценки стоимости ремонта. Но спустя почти два года выяснилось, что денег на ремонт оказалось недостаточно — якобы потребовалось еще 833 тыс. рублей.

«Итог один, но цены разные»

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Судебный спор между Леонидом Ярмольником и силовым ведомством тянулся много месяцев. Первое заседание состоялось 21 августа. На нем адвокат ответчика настаивал, что после ДТП эксперты оценили сумму ущерба в 710 тыс. 100 рублей с учетом износа деталей. Откуда взялись 1 233 тыс. рублей, на которых настаивает ФСО, — загадка. Однако доказательств, представленных сторонами на процессе, оказалось недостаточно для того, чтобы суд вынес решение. Рассмотрение дела было перенесено, потому что представитель спецслужбы не смог предоставить копию ПТС автомобиля, запрошенную судом.

Ко второму заседанию копия появилась, но представитель ФСО (уже другой) не смог объяснить, кем именно она заверена. Поскольку оригинала ПТС при себе у него не было, суд не смог убедиться в подлинности копии и снова потребовал принести на заседание документы, но уже оформленные должным образом. Тогда же сторона Ярмольника предложила ФСО пойти на мировое соглашение: актер готов оплатить ущерб, который насчитала экспертиза страховой после ДТП, — 310 тыс. рублей (сверх уже выплаченных компанией «Ингосстрах» 400 тысяч). Но представитель истца посчитал, что эти деньги не покроют стоимость ремонта. Позиция однозначная: платите еще 833 тысячи рублей.

«Можно один и тот же Mercedes отремонтировать в автомастерской в Жулебино, а можно — в кремлевском гараже. Итог будет один, но цены разные. И только применяя такую категорию, как справедливость, суд может назначить разумную цену возмещения причиненного вреда», — поясняет адвокат Ярмольника Андрей Беляков.

Ну очень оперативный ремонт

О множестве нестыковок, которые присутствуют в деле, много раз говорили не только представители Ярмольника, но и сам артист. Больше всего вопросов вызывают документы, оформленные во время поступления машины ФСО в ремонт в сервисном центре Mercedes-Benz «Авилон», с которым у них заключен госконтракт. Согласно заказ-наряду, Mercedes-Benz ML 350 попал в руки механиков «Авилона» 23 января 2017 года, а владельцу был возвращен … 23 января 2017 года.

Согласитесь, маловато, учитывая что повреждения автомобиль получил серьезные. В аварии среди прочего пострадали задняя правая дверь, заднее правое крыло, бампер, правая фара и другие элементы машины справа и сзади (обратите на это внимание). Только на заказ и получение обшивки салона ушло бы много дней, утверждает сторона ответчика. По мнению экспертов, с учетом всех повреждений на ремонт должно было уйти 101,72 рабочих часа, то есть в сервисе машина должна была пробыть приблизительно 2 недели. Впоследствии ФСО списала казус с датами на технический сбой в программе техцентра.

Ни подписи, ни даты

На этом странности не заканчиваются. В акте выполненных работ, выданном «Авилоном», помимо стоимости ремонта и фамилий сотрудников, занимавшихся приемом и выдачей автомобиля, больше никаких данных нет. «Три офицера его подписали. Ни даты подписи нет, ни даты утверждения начальниками — вообще ничего. Вы бы пошли в суд с документом, который не имеет ни даты, ни фамилии в графе: „утверждаю“? Да с вас бы начальство все шкурки сняло бы! А они пошли, потому что относятся к судам неуважительно, как к шредерам — мол, все равно все съедят», — говорит Андрей Беляков.

Согласно отчету экспертов страховой компании, в результате аварии Mercedes получил повреждения сбоку и сзади. Однако, как указывает адвокат Леонида Ярмольника, в ремонтной смете из «Авилона» вдруг появляются новые позиции — например, передний бампер и фары:

Но вернемся к контракту между ФСО и «Авилоном», по которому Mercedes-Benz ML 350 починили за 1 233 тыс. рублей. Из материалов дела следует, что договор был заключен 14 декабря 2016 года, но действовать начал с 1 декабря 2016 года. «Вот зачем они (представители ФСО. — Прим. „За рулем“) просто взяли и включили в него две прошедшие недели? Я бы и не знал, но на первое заседание они притащили мне еще два контракта, период действия одного из которых замечательном образом перебивает этот, — рассказывает Андрей Беляков. — То есть они могли отремонтировать Mercedes по старому договору, но вместо этого почему-то оформили новый».

Три странных километра

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В справке о ДТП говорится, что поврежденный автомобиль Mercedes-Benz ML 350 после аварии самостоятельно передвигаться не мог. Откуда в таком случае появились лишние 3 км пробега на спидометре, когда автомобиль приехал на ремонт в сервис? К слову, путь от места аварии до дилерского центра составляет 12 км.

Адвокат не исключает, что сотрудники ФСО могли отремонтировать авто в своем гараже, а когда встал вопрос о том, как списать за это деньги, появился госконтракт с «Авилоном», оформленный задним числом. «То есть сначала они (представители ФСО), грубо говоря, обманули государство, а потом этот обман возложили на Ярмольника», — поясняет Беляков.

В ноябре прошлого года по просьбе Ярмольника суд назначил независимую экспертизу. Изучив фотографии поврежденного Mercedes, специалист пришел к выводу, что сумма ремонта автомобиля ФСО 2012 года выпуска должна была быть значительно меньше, чем 1,2 млн рублей, на которых настаивал истец.

Если бы не Ярмольник…

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По словам адвоката, неточности в документах и завышенные цифры — доказательство того, что сотрудники спецслужбы не ожидали отпора со стороны ответчика. Если бы речь шла не об известном артисте, а о рядовом автолюбителе, решение было бы принято еще на первом заседании и с вероятностью 99% не в его пользу. «Это совершенно ординарное дело. Если бы не Ярмольник, его давно бы рассмотрели и взыскали бы деньги, своим решением прикрыв „странные“ финансовые действия ФСО. Суд даже вникать бы во все эти бумаги не стал. Есть сомнения в том, что ФСО заплатили именно 800 тысяч за ремонт? (Адвокат имеет в виду средства за вычетом 400 тыс. по ОСАГО. — Прим. „За рулем“). Нет сомнений. Все, взыскать», — поясняет Андрей Беляков.

Леонид Ярмольник утверждает, что боролся не столько за деньги, сколько за справедливость. Во время перерыва в сегодняшнем судебном заседании он рассказал «За рулем», что не винит в сложившейся неприятной ситуации всю Федеральную службу охраны. По его мнению, налицо — наглость одного из ответственных сотрудников в системе ФСО, который курирует деятельность гаражей спецназначения. «Я прекрасно знаю, что у них есть свои гаражи, где они ремонтируют служебные машины. А здесь они решили не только починить авто, но еще и заработать денег, залатать дыры. Почему они выбрали для этих целей именно меня, мне непонятно. Наверное, посчитали, что у артиста денег много и проверять он ничего не будет», — предположил актер.

Чем дело кончилось

Рассмотрев доводы обеих сторон, суд принял решение удовлетворить иск ФСО. Но частично. Теперь Леонид Ярмольник должен выплатить спецслужбе 434 тысячи рублей. После заседания артист признался, что такой результат его вполне устраивает и обжаловать решение он не собирается. Ярмольника можно понять: во-первых, он изначально предлагал возместить ФСО 310 тыс. рублей. Итоговая сумма оказалась не намного больше. А во-вторых, он стал одним из немногих, кому удалось одержать победу (хоть и частичную) в споре с такой серьезной силовой структурой.

Очень хочется дать какой-то дельный совет всем автомобилистам, однако это тот редкий случай, когда посоветовать, в общем-то, нечего. Разве что не бояться отстаивать свои права через суд… Ну и еще неплохо бы иметь про запас номер опытного адвоката... И держаться подальше от автомобилей органов власти. Даже если вы — Леонид Ярмольник.