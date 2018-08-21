ФСО против Ярмольника: Леонид, вы нам должны 800 тысяч за ДТП

Артист оказался в ситуации, в которую рискует попасть каждый автовладелец: после ДТП выплаты от страховой компании оказалось недостаточно, и теперь пострадавшая сторона требует еще. «За рулем» сходил в суд и выяснил, как не попасть на деньги.

В Хамовническом суде Москвы сегодня прошло первое слушание по гражданскому делу, инициированному представителями Федеральной службы охраны (ФСО). Ответчик — знаменитый российский актер Леонид Ярмольник. Сам артист на заседании не присутствовал, приехал его адвокат.

Авария на 1,2 миллиона

Поводом для разбирательства послужила авария, произошедшая аж 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте в Москве. Многое про ту аварию неизвестно. Возможно, это связано с тем, что участниками оказались силовики. Известно, что в ДТП по вине Леонида Ярмольника пострадали четыре автомобиля. Среди них был и Mercedes-Benz GL-350, принадлежащий ФСО. Позднее машина была отремонтирована, однако спустя почти два года выяснилось, что выплаченных по страховке денег недостаточно. «Страховая компания выплатила сумму, покрывающую часть ремонта, соответственно, оставшуюся часть фактически понесенных затрат в размере более 800 тыс. рублей они просят взыскать с виновника ДТП», — рассказала пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

Представитель ФСО во время заседания сказал, что автомобиль был отремонтирован по госконтракту, однако выплата в 400 тыс. рублей от страховой компании «Согласие» покрыла только часть расходов. По факту ремонт обошелся в несколько иную сумму — 1 млн 233 тыс. рублей.

Нужна копия

Сторона ответчика частично признает исковые требования, однако адвокат Ярмольника настаивает, что если бы работы проводились в другом сервисном центре, то они обошлись бы существенно дешевле.

«С ведома истца была проведена оценочная экспертиза, которая дала сумму восстановительного ремонта значительно ниже той, что сейчас запрашивает истец, а именно — 710 тыс. 100 рублей с учетом износа деталей. […] ФСО, уже зная, что именно во столько обойдутся восстановительные работы, заключает госконтракт (с компанией „Авилон“. — Прим. ЗР) и оплачивает его в сумме, которая почти в два раза больше», — заявил адвокат актера.

Сейчас представитель ответчика направил адвокатский запрос в «Мерседес-Бенц РУС», чтобы узнать историю обслуживания автомобиля. У него есть сомнения, что деньги, которые были выделены на ремонт авто, использовались не по назначению.

«В ходе судебного заседания было заявлено несколько ходатайств, часть из которых была отклонена. Некоторые — удовлетворены, в частности, ходатайство представителя ответчика о том, чтобы в материалах дела появилась заверенная копия ПТС (автомобиля ФСО. — Прим. ЗР). Представитель истца обязался принести ее на следующее заседание, поскольку у него не было ее на руках», — рассказала пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Заседание вел судья Руслан Петручак, который решил перенести судебные слушания на 4 сентября для предоставления дополнительных доказательств по делу.

Мой представитель разберется

64-летний артист комментирует ситуацию спокойно. Он утверждает, что суда не боится — ущерб его страховая возместила, пострадавших в аварии нет. Единственное, что вызывает недоумение, это почему претензии у ФСО возникли только сейчас. В беседе с агентством «Москва» Ярмольник указал на одно весьма странное обстоятельство: поврежденный автомобиль ФСО сдала на ремонт в сервисный центр «Авилон» 21 января 2017 года, а уже 22 января получила его обратно. То есть кузовные работы провели за один день.

«За рулем» задал артисту еще несколько вопросов об этой истории.

— Леонид Исаакович, почему в принципе возникла такая ситуация?

— Кто-то в чем-то ошибся. Там, в ФСО, люди меняются, видимо, кто-то кого-то проверяет. Мой представитель с этим разберется. Потому что я с ними давно рассчитался, тут все официально. А что они там еще обнаружили и нашли — это уже вопрос адвокатов. Тут никакой проблемы нет.

— Ваша история актуальна же для многих — любой может внезапно оказаться в суде, потому что два года назад денег от страховой не хватило. Что можно посоветовать?

— Думаете, история актуальная? В случае возникновения подобной ситуации с любым другим автомобилистом он точно так же наймет профессионального адвоката, и тот разберется.

— Адвокат не всегда поможет, а внимание общественности — может.

— В моем деле нет ничего такого... Если бы нужно было рассказать, как плохо работает ФСО или их техническая служба… Однако такой проблемы вообще нет.

Суд, похоже, и впрямь вызывает мало интереса у артиста и не влияет на его рабочий график: сейчас Ярмольник занят на съемках фильма «Одесса» режиссера Валерия Тодоровского.

Как уменьшить сумму ущерба

Направляя претензии в суд, представители ФСО действовали законно, поскольку общий срок исковой давности по такого рода делам составляет три года. Теперь финальную точку в споре должен поставить суд, поясняет адвокат Сергей Джуринский.

«Мы не согласны с суммой ущерба, заявленной истцом: 800 тысяч рублей — достаточно большие деньги для любого человека, в том числе для такого известного, как Леонид Ярмольник», — отметил эксперт в разговоре с ЗР.

По словам Джуринского, важно понимать, что заинтересованные лица, как правило, завышают стоимость ремонта авто. Необходимо попросить суд о проведении собственной экспертизы, которая оценила бы стоимость ремонта, а также учитывала бы такой показатель, как утрата товарной стоимости автомобиля. Адвокат считает, что по ее итогам почти со стопроцентной вероятностью сумма ущерба существенно уменьшится. «У службы, которая обратилась в суд, есть некий отчет об оценке. Однако он не является экспертным заключением, хоть и готовился квалифицированным специалистом. Суть в том, что, проводя оценку, ответственное лицо могло руководствоваться собственной методикой расчетов, отличной от общепринятой. Скорее всего, такой отчет можно будет оспорить», — заявил Сергей Джуринский.

Типичная история

Ситуацию, когда одной только страховки для покрытия ущерба оказывается недостаточно, уникальной не назовешь. Как отметил эксперт в области страхования Алексей Кондрашенко, стоимость автомобилей сегодня достаточно высока — в среднем около миллиона рублей, и поэтому, когда происходит крупное ДТП, страховая по ОСАГО выплачивает лишь положенные по закону 400 тыс. рублей, а оставшиеся средства платит виновник.

«Если клиент понимает, что страховка не в состоянии полностью покрыть сумму причиненного вреда, он должен за пять рабочих дней пригласить телеграммой виновника ДТП для проведения независимой экспертизы автомобиля. Она проводится представителем оценочной компании. В присутствии виновного и потерпевшего эксперт составит соответствующий акт, в котором будет указана сумма ущерба», — поясняет Кондрашенко.

Имея на руках результаты экспертизы, потерпевший обращается к виновнику ДТП с досудебной претензией, в которой просит оплатить расходы сверх той суммы, которая пришла от страховой. Чаще всего виновник, адекватно оценив ситуацию, деньги переводит, и стороны таким образом приходят к мировому соглашению.

Однако бывает и так, что человек не согласен с результатами экспертизы либо платить ему попросту нечем. «В таких случаях потерпевшие вынуждены обращаться в суд, предоставив акт от страховой компании, платежное поручение, которое будет являться доказательством того, что он получил 400 тыс. рублей, а также заключение оценочной экспертизы. Соответственно, окончательное решение выносит уже суд», — сказал Алексей Кондрашенко.

Не будь как Ярмольник

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Участники рынка автострахования утверждают, что сейчас есть только один способ, который позволит если не предотвратить ситуацию, подобную той, что произошла с Леонидом Ярмольником, то хотя бы уберечь себя от лишних трат. Речь идет о приобретении так называемого полиса ДГО, который вам с радостью могут оформить в любой страховой компании. Это добровольное страхование, которое расширяет лимит по ОСАГО. Сумма ограничена исключительно финансовыми возможностями клиента. Таким образом, в случае ДТП до 400 тыс. рублей выплачивается по обычной страховке ОСАГО, а если ремонт авто обошелся дороже, подключается дополнительная страховка. «Цена такого полиса вполне доступная. Я считаю, что для автовладельцев, особенно в мегаполисах, где часто встречаются дорогие автомобили, это оптимальный вариант», — резюмирует Алексей Кондрашенко.

Впрочем, вряд ли доводы страховщиков покажутся убедительными тем, кто привык надеяться на наше любимое «авось». Однако в ситуации, когда за ремонт чужой машины приходится платить из собственного кармана, предварительно оплатив услуги адвоката (для справки: стоимость юридических услуг по гражданским делам стартует в Москве с отметки в 30 тыс. рублей), такая альтернатива видится разумной. Ну или «встретимся в суде». Леониду Ярмольнику это предстоит 4 сентября, а потом еще и еще.

Автор: Елена Старикова

Фото: Артем Геодакян/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС, depositphotos, instagrame